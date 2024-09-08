https://ria.ru/20240908/raspad-1971348085.html

"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева

"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева - РИА Новости, 08.09.2024

"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева

Стремительное продвижение российской армии в Донбассе в ответ на провокацию ВСУ в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T06:05

2024-09-08T06:05

2024-09-08T06:10

специальная военная операция на украине

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курская область

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стремительное продвижение российской армии в Донбассе в ответ на провокацию ВСУ в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они (ВСУ — Прим. ред.) <...> должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе <...> Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — рассказал военный.По его мнению, Киев совершил ошибку, начав атаку на Курскую область, поскольку сам регион находится вдали от основной линии боевого соприкосновения."Темп (наступления россиян. — Прим. ред.) ускорился <...> Все это выглядит печально для Украины", — резюмировал эксперт. В субботу Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.В пятницу в ведомстве сообщили об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.

https://ria.ru/20240908/proval-1971341478.html

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курская область

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в мире, украина, курская область, донбасс, вооруженные силы украины