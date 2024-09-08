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"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 08.09.2024 (обновлено: 06:10 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/raspad-1971348085.html
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева - РИА Новости, 08.09.2024
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева
Стремительное продвижение российской армии в Донбассе в ответ на провокацию ВСУ в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T06:05
2024-09-08T06:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стремительное продвижение российской армии в Донбассе в ответ на провокацию ВСУ в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они (ВСУ — Прим. ред.) &lt;...&gt; должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе &lt;...&gt; Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — рассказал военный.По его мнению, Киев совершил ошибку, начав атаку на Курскую область, поскольку сам регион находится вдали от основной линии боевого соприкосновения.&quot;Темп (наступления россиян. — Прим. ред.) ускорился &lt;...&gt; Все это выглядит печально для Украины&quot;, — резюмировал эксперт. В субботу Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.В пятницу в ведомстве сообщили об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.
https://ria.ru/20240908/proval-1971341478.html
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в мире, украина, курская область, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева

Экс-морпех Берлетик: наступление России в Донбассе ускорило распад ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение полевого боекомплекта ВСУ в курском приграничье
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в курском приграничье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стремительное продвижение российской армии в Донбассе в ответ на провокацию ВСУ в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Они (ВСУ — Прим. ред.) <...> должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе <...> Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — рассказал военный.
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По его мнению, Киев совершил ошибку, начав атаку на Курскую область, поскольку сам регион находится вдали от основной линии боевого соприкосновения.
«

"Темп (наступления россиян. Прим. ред.) ускорился <...> Все это выглядит печально для Украины", — резюмировал эксперт.

В субботу Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.
В пятницу в ведомстве сообщили об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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