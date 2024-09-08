"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева
Экс-морпех Берлетик: наступление России в Донбассе ускорило распад ВСУ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение полевого боекомплекта ВСУ в курском приграничье
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в курском приграничье. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стремительное продвижение российской армии в Донбассе в ответ на провокацию ВСУ в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Они (ВСУ — Прим. ред.) <...> должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе <...> Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — рассказал военный.
По его мнению, Киев совершил ошибку, начав атаку на Курскую область, поскольку сам регион находится вдали от основной линии боевого соприкосновения.
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"Темп (наступления россиян. — Прим. ред.) ускорился <...> Все это выглядит печально для Украины", — резюмировал эксперт.
В субботу Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.
В пятницу в ведомстве сообщили об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.