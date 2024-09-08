https://ria.ru/20240908/pvr-1971344695.html

Сестра милосердия помогла пожилому мужчине из ПВР связаться с женой

Сестра милосердия помогла пожилому мужчине из ПВР связаться с женой - РИА Новости, 08.09.2024

Сестра милосердия помогла пожилому мужчине из ПВР связаться с женой

Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала РИА Новости о том, как помогла... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T04:19

2024-09-08T04:19

2024-09-08T04:19

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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала РИА Новости о том, как помогла связаться пожилому мужчине из ПВР Курска со своей женой, оказавшейся в больнице после эвакуации из приграничного села. По словам Худяковой, в одном из пунктов временного размещения (ПВР) находился пожилой мужчина в очень подавленном состоянии, который почти не вставал и отказывался от еды несколько дней. "Выяснилось, что его жену на днях госпитализировали с угрозой ампутации в больницу в другой город. А они всю жизнь вдвоем в деревне, и сотовых телефонов у них никогда не было. Справочная больницы давала информацию, но старик тревожился, волновался, мечтал услышать её голос. Руководство ПВР дало мне машину, и мы поехали в больницу. Зашли в палату, слава Богу, женщине ногу сохранили. Она так обрадовалась! Я позвонила сестре милосердия в ПВР, где был ее муж, она передала ему трубку, а я свой телефон – бабушке. Они стали разговаривать как молодые влюблённые, обменялись признаниями в любви. Супруга велела ему хорошо кушать", - рассказала Худякова. По ее словам, после разговора с женой пенсионер ожил: встал с постели, надел рубашку, согласился подстричься. Спустя некоторое время, добавила Худякова, супруги воссоединились. Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению Святейшего Патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240908/zabota-1971342739.html

https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html

https://ria.ru/20240902/obuchenie-1970013959.html

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курская область, россия, курск, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, валерий герасимов, русская православная церковь, общество