https://ria.ru/20240908/pvo-1971352791.html

В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека

В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 08.09.2024

В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека

В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:00

2024-09-08T09:10

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей. Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу", — написал он.Третьей пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.Губернатор добавил, что из-за попадания снарядов разрушены два жилых дома."Различные повреждения выявлены в четырех МКД, двенадцати частных домовладениях, двух хозпостройках, двух коммерческих объектах: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколками посечены автобус и три автомобиля", — уточнил глава региона.Гладков отметил, что информацию о последствиях уточняют, оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240907/kolokolchiki-1971279195.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, белгородская область