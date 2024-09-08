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В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 08.09.2024 (обновлено: 09:10 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pvo-1971352791.html
В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека
В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 08.09.2024
В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека
В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:00
2024-09-08T09:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
белгородская область
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей. Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу&quot;, — написал он.Третьей пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.Губернатор добавил, что из-за попадания снарядов разрушены два жилых дома.&quot;Различные повреждения выявлены в четырех МКД, двенадцати частных домовладениях, двух хозпостройках, двух коммерческих объектах: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколками посечены автобус и три автомобиля&quot;, — уточнил глава региона.Гладков отметил, что информацию о последствиях уточняют, оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20240907/kolokolchiki-1971279195.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Белгородская область
В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три человека

ПВО сбила несколько целей над Белгородским районом, ранены три человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе. 8 сентября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе. 8 сентября 2024
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Белгородском районе при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей. Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу", — написал он.

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Третьей пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.
Губернатор добавил, что из-за попадания снарядов разрушены два жилых дома.
«

"Различные повреждения выявлены в четырех МКД, двенадцати частных домовладениях, двух хозпостройках, двух коммерческих объектах: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколками посечены автобус и три автомобиля", — уточнил глава региона.

Гладков отметил, что информацию о последствиях уточняют, оперативные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБелгородская область
 
 
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