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Путин примет участие в военных учениях - РИА Новости, 08.09.2024
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13:29 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/putin-1971400189.html
Путин примет участие в военных учениях
Путин примет участие в военных учениях - РИА Новости, 08.09.2024
Путин примет участие в военных учениях
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях, а также проведет ряд мероприятий по линии БРИКС на фоне председательства... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:29
2024-09-08T13:29
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях, а также проведет ряд мероприятий по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в 2024 году.Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Также в графике президента на следующей неделе значатся совещания с членами правительства и постоянными членами Совбеза РФ.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин примет участие в военных учениях

Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях, а также проведет ряд мероприятий по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в 2024 году.
Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Также в графике президента на следующей неделе значатся совещания с членами правительства и постоянными членами Совбеза РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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