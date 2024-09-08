https://ria.ru/20240908/putin-1971400189.html

Путин примет участие в военных учениях

Путин примет участие в военных учениях - РИА Новости, 08.09.2024

Путин примет участие в военных учениях

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях, а также проведет ряд мероприятий по линии БРИКС на фоне председательства... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:29

2024-09-08T13:29

2024-09-08T13:29

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях, а также проведет ряд мероприятий по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в 2024 году.Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Также в графике президента на следующей неделе значатся совещания с членами правительства и постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971345063.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин