https://ria.ru/20240908/protokoly-1971489273.html

Общественный штаб Москвы заявил об обработке 90 процентов протоколов

Общественный штаб Москвы заявил об обработке 90 процентов протоколов - РИА Новости, 08.09.2024

Общественный штаб Москвы заявил об обработке 90 процентов протоколов

На данный момент обработано 90% протоколов, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:03

2024-09-08T23:03

2024-09-08T23:03

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На данный момент обработано 90% протоколов, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Одну важную вещь скажу: сейчас данные с результатами и электронных, и бумажных протоколов. Обработано 90% бюллетеней, это данные на 22.39 по московскому времени. Мы их совместили. Это уже более точная цифра", - сказал он на итоговом брифинге. Выборы в Москве прошли с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстояло выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлилось до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024