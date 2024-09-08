Общественный штаб Москвы заявил об обработке 90 процентов протоколов
Общественный штаб Москвы: Обработано 90% протоколов — бумажных и электронных
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На данный момент обработано 90% протоколов, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
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"Одну важную вещь скажу: сейчас данные с результатами и электронных, и бумажных протоколов. Обработано 90% бюллетеней, это данные на 22.39 по московскому времени. Мы их совместили. Это уже более точная цифра", - сказал он на итоговом брифинге.
Выборы в Москве прошли с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстояло выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлилось до 20.00 8 сентября.
Итоги единого дня голосования — 2024
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