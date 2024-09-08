https://ria.ru/20240908/pridnestrove-1971359709.html

Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион

Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион - РИА Новости, 08.09.2024

Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион

Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:16

2024-09-08T09:16

2024-09-08T09:16

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ТИРАСПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "За 34 года существования Приднестровской Молдавской Республики удалось значительно расширить газотранспортные сети, придать дополнительный импульс развитию инфраструктуры, которая досталась нам от Советского Союза. Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье на основе ранее достигнутых международно-правовых договоренностей", - отметил Красносельский в своем обращении в День работника газовой промышленности ПМР. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Глава ПМР обратил внимание на то, что газовая промышленность была и остается стратегической отраслью народного хозяйства Приднестровья, жизненно важным ресурсом обеспечения теплом домов и квартир приднестровцев, социальных объектов. "Голубое топливо транспортируется во все приднестровские города и районы, обеспечивает экономическую безопасность нашего государства", - подчеркнул Красносельский. Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. В свою очередь глава ПМР Вадим Красносельский заверил, что Приднестровье может получить газ, минуя Украину. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240905/chehija-1970916841.html

https://ria.ru/20240829/gaz-1969256178.html

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молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, владимир зеленский