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Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион - РИА Новости, 08.09.2024
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09:16 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pridnestrove-1971359709.html
Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион
Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион - РИА Новости, 08.09.2024
Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион
Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:16
2024-09-08T09:16
в мире
украина
молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "За 34 года существования Приднестровской Молдавской Республики удалось значительно расширить газотранспортные сети, придать дополнительный импульс развитию инфраструктуры, которая досталась нам от Советского Союза. Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье на основе ранее достигнутых международно-правовых договоренностей", - отметил Красносельский в своем обращении в День работника газовой промышленности ПМР. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Глава ПМР обратил внимание на то, что газовая промышленность была и остается стратегической отраслью народного хозяйства Приднестровья, жизненно важным ресурсом обеспечения теплом домов и квартир приднестровцев, социальных объектов. "Голубое топливо транспортируется во все приднестровские города и районы, обеспечивает экономическую безопасность нашего государства", - подчеркнул Красносельский. Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. В свою очередь глава ПМР Вадим Красносельский заверил, что Приднестровье может получить газ, минуя Украину. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240905/chehija-1970916841.html
https://ria.ru/20240829/gaz-1969256178.html
украина
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в мире, украина, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Владимир Зеленский
Глава ПМР призвал сохранить текущие условия поставки газа в регион

Красносельский: ПВР пытается сохранить текущие условия поставки газа в регион

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТИРАСПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"За 34 года существования Приднестровской Молдавской Республики удалось значительно расширить газотранспортные сети, придать дополнительный импульс развитию инфраструктуры, которая досталась нам от Советского Союза. Предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье на основе ранее достигнутых международно-правовых договоренностей", - отметил Красносельский в своем обращении в День работника газовой промышленности ПМР. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Глава ПМР обратил внимание на то, что газовая промышленность была и остается стратегической отраслью народного хозяйства Приднестровья, жизненно важным ресурсом обеспечения теплом домов и квартир приднестровцев, социальных объектов. "Голубое топливо транспортируется во все приднестровские города и районы, обеспечивает экономическую безопасность нашего государства", - подчеркнул Красносельский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. В свою очередь глава ПМР Вадим Красносельский заверил, что Приднестровье может получить газ, минуя Украину.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреУкраинаМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийВладимир Зеленский
 
 
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