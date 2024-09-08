https://ria.ru/20240908/pravo-1971142114.html

Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности

Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности - РИА Новости, 08.09.2024

Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности

За причинение смерти по неосторожности медицинский работник освобождается от уголовной ответственности через два года со дня совершения преступления. Этого... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T07:30

2024-09-08T07:30

2024-09-08T07:30

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. За причинение смерти по неосторожности медицинский работник освобождается от уголовной ответственности через два года со дня совершения преступления. Этого времени не хватает для проведения разбирательств и судебно-медицинских экспертиз, рассказал РИА Новости юрист Булат Мухамеджанов."Даже если дело доходит до суда и врача признают виновным, он чаще всего избегает уголовного наказания, в том числе из-за истечения сроков давности. Большинство дел вообще остается на стадии предварительного следствия. До суда доходят 6-12% из всех обращений", — отмечает он.Эксперт подчеркивает, что затяжные расследования врачебных дел связаны с долгой судебно-медицинской экспертизой. "Процедуру сейчас можно проводить только в учреждениях СКР, а ведомственных экспертов на всю Россию всего 48 человек", — говорит юрист.По словам Мухамеджанова, количество обращений, связанных с врачебными ошибками, ежегодно снижается. "В 2018 году мы наблюдали пик обращений граждан по ситуациям, связанным с медицинской халатностью: порядка 6000 обращений. В 2023-м это число уменьшилось до 4400", — сообщает он.

https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html

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здоровье - общество, россия