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Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности
Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности - РИА Новости, 08.09.2024
Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности
За причинение смерти по неосторожности медицинский работник освобождается от уголовной ответственности через два года со дня совершения преступления. Этого... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:30
2024-09-08T07:30
2024-09-08T07:30
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. За причинение смерти по неосторожности медицинский работник освобождается от уголовной ответственности через два года со дня совершения преступления. Этого времени не хватает для проведения разбирательств и судебно-медицинских экспертиз, рассказал РИА Новости юрист Булат Мухамеджанов."Даже если дело доходит до суда и врача признают виновным, он чаще всего избегает уголовного наказания, в том числе из-за истечения сроков давности. Большинство дел вообще остается на стадии предварительного следствия. До суда доходят 6-12% из всех обращений", — отмечает он.Эксперт подчеркивает, что затяжные расследования врачебных дел связаны с долгой судебно-медицинской экспертизой. "Процедуру сейчас можно проводить только в учреждениях СКР, а ведомственных экспертов на всю Россию всего 48 человек", — говорит юрист.По словам Мухамеджанова, количество обращений, связанных с врачебными ошибками, ежегодно снижается. "В 2018 году мы наблюдали пик обращений граждан по ситуациям, связанным с медицинской халатностью: порядка 6000 обращений. В 2023-м это число уменьшилось до 4400", — сообщает он.
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности
Юрист Мухамеджанов: для привлечения медиков к ответственности не хватает времени
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. За причинение смерти по неосторожности медицинский работник освобождается от уголовной ответственности через два года со дня совершения преступления. Этого времени не хватает для проведения разбирательств и судебно-медицинских экспертиз, рассказал РИА Новости юрист Булат Мухамеджанов.
«
"Даже если дело доходит до суда и врача признают виновным, он чаще всего избегает уголовного наказания, в том числе из-за истечения сроков давности. Большинство дел вообще остается на стадии предварительного следствия. До суда доходят 6-12% из всех обращений", — отмечает он.
Эксперт подчеркивает, что затяжные расследования врачебных дел связаны с долгой судебно-медицинской экспертизой. "Процедуру сейчас можно проводить только в учреждениях СКР, а ведомственных экспертов на всю Россию всего 48 человек", — говорит юрист.
По словам Мухамеджанова, количество обращений, связанных с врачебными ошибками, ежегодно снижается. "В 2018 году мы наблюдали пик обращений граждан по ситуациям, связанным с медицинской халатностью: порядка 6000 обращений. В 2023-м это число уменьшилось до 4400", — сообщает он.