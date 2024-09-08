https://ria.ru/20240908/pozhar-1971450328.html

В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре

В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре - РИА Новости, 08.09.2024

В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре

Трое жителей Санкт-Петербурга, приехавшие отдохнуть на дачу в деревне в Псковской области, погибли при пожаре, причиной которого, по предварительным данным,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:50

2024-09-08T18:50

2024-09-08T18:50

происшествия

жилье

санкт-петербург

псковская область

стругокрасненский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга, приехавшие отдохнуть на дачу в деревне в Псковской области, погибли при пожаре, причиной которого, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщило региональное следственное управление. Как информирует ведомство, в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на месте пожара в дачном доме в деревне Ксти Стругокрасненского района обнаружены тела 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет. "Погибшими являются жители города Санкт-Петербурга, приехавшие на дачу для отдыха. По полученной следствием информации, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования", – говорится в сообщении. По факту гибели людей при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой, в частности, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940534278.html

санкт-петербург

псковская область

стругокрасненский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, санкт-петербург, псковская область, стругокрасненский район