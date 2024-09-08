https://ria.ru/20240908/pozhar-1971450328.html
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре - РИА Новости, 08.09.2024
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре
Трое жителей Санкт-Петербурга, приехавшие отдохнуть на дачу в деревне в Псковской области, погибли при пожаре, причиной которого, по предварительным данным,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:50
2024-09-08T18:50
2024-09-08T18:50
происшествия
жилье
санкт-петербург
псковская область
стругокрасненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга, приехавшие отдохнуть на дачу в деревне в Псковской области, погибли при пожаре, причиной которого, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщило региональное следственное управление. Как информирует ведомство, в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на месте пожара в дачном доме в деревне Ксти Стругокрасненского района обнаружены тела 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет. "Погибшими являются жители города Санкт-Петербурга, приехавшие на дачу для отдыха. По полученной следствием информации, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования", – говорится в сообщении. По факту гибели людей при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой, в частности, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940534278.html
санкт-петербург
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, санкт-петербург, псковская область, стругокрасненский район
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Псковская область, Стругокрасненский район
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре
Трое жителей Петербурга погибли при пожаре в дачном доме в Псковской области