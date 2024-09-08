Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pozhar-1971450328.html
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре - РИА Новости, 08.09.2024
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре
Трое жителей Санкт-Петербурга, приехавшие отдохнуть на дачу в деревне в Псковской области, погибли при пожаре, причиной которого, по предварительным данным,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:50
2024-09-08T18:50
происшествия
жилье
санкт-петербург
псковская область
стругокрасненский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965627440_23:0:834:456_1920x0_80_0_0_dd78e0939f753979e40cf8bee9b76bd0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга, приехавшие отдохнуть на дачу в деревне в Псковской области, погибли при пожаре, причиной которого, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщило региональное следственное управление. Как информирует ведомство, в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на месте пожара в дачном доме в деревне Ксти Стругокрасненского района обнаружены тела 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет. "Погибшими являются жители города Санкт-Петербурга, приехавшие на дачу для отдыха. По полученной следствием информации, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования", – говорится в сообщении. По факту гибели людей при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой, в частности, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940534278.html
санкт-петербург
псковская область
стругокрасненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965627440_126:0:734:456_1920x0_80_0_0_81b192ec54dab770939a1fe3d99229b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, санкт-петербург, псковская область, стругокрасненский район
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Псковская область, Стругокрасненский район
В Псковской области трое дачников из Петербурга погибли при пожаре

Трое жителей Петербурга погибли при пожаре в дачном доме в Псковской области

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга, приехавшие отдохнуть на дачу в деревне в Псковской области, погибли при пожаре, причиной которого, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщило региональное следственное управление.
Как информирует ведомство, в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на месте пожара в дачном доме в деревне Ксти Стругокрасненского района обнаружены тела 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет.
«
"Погибшими являются жители города Санкт-Петербурга, приехавшие на дачу для отдыха. По полученной следствием информации, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования", – говорится в сообщении.
По факту гибели людей при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой, в частности, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона
17 апреля, 11:27
 
ПроисшествияЖильеСанкт-ПетербургПсковская областьСтругокрасненский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала