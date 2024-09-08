https://ria.ru/20240908/pozhar-1971370947.html
В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией
В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией - РИА Новости, 08.09.2024
В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией
Тушение пожара в Острогожском районе Воронежской области продолжается, детонация стала значительно реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:40
2024-09-08T10:40
2024-09-08T11:04
происшествия
воронежская область
острогожский район
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Тушение пожара в Острогожском районе Воронежской области продолжается, детонация стала значительно реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."В Острогожском районе продолжается тушение ландшафтного пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Детонация стала значительно реже. Саперы планируют вскоре приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов - как только это будет безопасно", - написал Гусев.По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, добавил губернатор.По его словам, в ПВР остаются несколько десятков человек."Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей", - уточнил Гусев.Ранее стало известно, что режим ЧС объявлен в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника.
https://ria.ru/20240908/pozhar-1971355569.html
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воронежская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, острогожский район
Происшествия, Воронежская область, Острогожский район
В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией
В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией после падения БПЛА
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Тушение пожара в Острогожском районе Воронежской области продолжается, детонация стала значительно реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале
.
"В Острогожском районе продолжается тушение ландшафтного пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Детонация стала значительно реже. Саперы планируют вскоре приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов - как только это будет безопасно", - написал Гусев
.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, добавил губернатор.
По его словам, в ПВР остаются несколько десятков человек.
"Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей", - уточнил Гусев.
Ранее стало известно, что режим ЧС объявлен в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника.