https://ria.ru/20240908/pozhar-1971370947.html

В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией

В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией - РИА Новости, 08.09.2024

В Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией

Тушение пожара в Острогожском районе Воронежской области продолжается, детонация стала значительно реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:40

2024-09-08T10:40

2024-09-08T11:04

происшествия

воронежская область

острогожский район

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Тушение пожара в Острогожском районе Воронежской области продолжается, детонация стала значительно реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."В Острогожском районе продолжается тушение ландшафтного пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Детонация стала значительно реже. Саперы планируют вскоре приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов - как только это будет безопасно", - написал Гусев.По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, добавил губернатор.По его словам, в ПВР остаются несколько десятков человек."Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей", - уточнил Гусев.Ранее стало известно, что режим ЧС объявлен в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника.

https://ria.ru/20240908/pozhar-1971355569.html

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воронежская область

острогожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, острогожский район