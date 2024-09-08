https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ

"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024

"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ

Постоянные российские удары сократили число ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ, новостей о них становится все меньше, заявил... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T01:34

2024-09-08T01:34

2024-09-08T01:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

в мире

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ллойд остин

сергей лавров

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Постоянные российские удары сократили число ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ, новостей о них становится все меньше, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они (украинцы — Прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...> Мы уже не слышим так много сообщений об их работе", — рассказал эксперт.По его мнению, потеря этой техники стала для Украины настоящей катастрофой, поскольку США и их сателлиты менее охотно поставляют HIMARS и боеприпасы к ним.В пятницу Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. Большинство российских военных самолетов находится вне зоны досягаемости даже для дальнобойных систем, напомнил он.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971312377.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша