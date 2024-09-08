Православные волонтеры помогают курским беженцам найти жилье
Православные волонтеры помогают беженцам из курского приграничья найти жилье
© Фото : Леонид Музалевский/ TelegramПункт временного размещения для жителей приграничных районов Курской области в Орловской области
Пункт временного размещения для жителей приграничных районов Курской области в Орловской области. Архивное фото
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Православные волонтеры помогают беженцам из приграничных сел Курской области найти жилье, рассказала РИА Новости сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова, работающая в курских пунктах временного размещения.
Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению Святейшего Патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Развернуты церковные пункты временного размещения (ПВР).
"У нас есть специальный чат, где люди предлагают бесплатно жилье для беженцев из Курской области. Так, например, моя знакомая, сейчас живущая на Донбассе, предложила свою квартиру в одном из российских городов курской семье в качестве помощи. Так удаётся помочь многим. Чтобы обратиться за помощью или предложить помощь, нужно обратиться на горячую линию службы церковной помощи по телефону: 8-800-707-02-22", - рассказала Худякова.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.