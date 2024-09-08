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Российские военные разработали защитный плащ от осколков

Российские военные разработали защитный плащ от осколков - РИА Новости, 08.09.2024

Российские военные разработали защитный плащ от осколков

Военнослужащие "Южной" группировки российских войск разработали и изготовили образец плаща для защиты личного состава от поражения осколками, сообщило... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:04

2024-09-08T05:04

2024-09-08T09:23

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки российских войск разработали и изготовили образец плаща для защиты личного состава от поражения осколками, сообщило Минобороны. "Для защиты личного состава от осколочных ранений, используя боевой опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции, военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады "Южной" группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща", — говорится в сообщении министерства. Он состоит из нескольких слоев кевлара. Во время экспериментов с разными видами материалов было принято решение, что это самый удачный вариант. При эксплуатации плащ крепится к бронежилету, позволяя полностью укрыть бойца от осколков. При этом плащ можно использовать и как маскировочный халат, и как укрытие от дождя и любой непогоды, и как носилки. Материал, из которого он изготовлен, не горит и не промокает. На кадрах испытаний, предоставленных Минобороны, военнослужащий на расстоянии примерно 1-1,5 метров от плаща подрывает ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1. В ходе испытаний бутылки с водой, укрытые плащом, остались целыми. В будущем мотострелки планируют усовершенствовать конструкцию изделия, так как потенциал его модернизации достаточно велик, добавили в оборонном ведомстве. Как рассказал военнослужащий бригады с позывным "Казбек", до 90% бойцов получают осколочные и мелкоосколочные ранения. Себестоимость плаща невысокая, что позволит сохранить как можно большее количество военнослужащих в строю для выполнения боевых задач, пояснил "Казбек".

https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф