https://ria.ru/20240908/peskov-1971350239.html
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков - РИА Новости, 08.09.2024
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков
России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:03
2024-09-08T07:03
2024-09-08T07:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
украина
апты алаудинов
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции."Еще многое предстоит сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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россия, безопасность, дмитрий песков, украина, апты алаудинов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина, Апты Алаудинов, Владимир Путин
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в спецоперации