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России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 08.09.2024 (обновлено: 07:06 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/peskov-1971350239.html
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков - РИА Новости, 08.09.2024
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков
России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:03
2024-09-08T07:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
украина
апты алаудинов
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции."Еще многое предстоит сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240908/raspad-1971348085.html
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россия, безопасность, дмитрий песков, украина, апты алаудинов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина, Апты Алаудинов, Владимир Путин
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков

Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в спецоперации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции.
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"Еще многое предстоит сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий ПесковУкраинаАпты АлаудиновВладимир Путин
 
 
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