https://ria.ru/20240908/pensioner-1971139613.html

"Дожить бы до суда". С чем столкнулся подполковник из Читы

"Дожить бы до суда". С чем столкнулся подполковник из Читы - РИА Новости, 08.09.2024

"Дожить бы до суда". С чем столкнулся подполковник из Читы

Семья Игоря Савельева из Читы уже два с половиной года судится с краевой больницей из-за врачебной ошибки. Пенсионера выписали спустя 35 дней — лежачим... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:09

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здоровье - общество

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Семья Игоря Савельева из Читы уже два с половиной года судится с краевой больницей из-за врачебной ошибки. Пенсионера выписали спустя 35 дней — лежачим пациентом. О том, что с ним случилось и чего добиваются его родные, — в материале РИА Новости."Болезнь не мешала"С восьми утра и до обеда Игорь Кириллович остается дома совсем один, дожидаясь прихода старшего внука из школы. Тот кормит деда с ложки, а затем сидит с ним до возвращения матери.На Ирину легли все тяготы по уходу за больным отцом: гигиенические процедуры, массажи, приготовление еды. На себя и свое здоровье времени не осталось. Из-за этого и сама стала часто болеть."Я с трудом сажаю его и за два года постоянных подъемов заработала позвоночную грыжу. Сейчас вышла на очередной больничный из-за того, что защемило нерв", — рассказывает Ирина.Всю жизнь Савельев посвятил работе в милиции, дослужился до подполковника и получил звание героя труда. Однако в 2004-м пришлось выйти на пенсию — подвело здоровье."Болезнь Бехтерева (хроническое воспалительное заболевание позвоночника и суставов, при котором они постепенно теряют подвижность. — Прим. ред.) начала у него проявляться еще в подростковом возрасте, — вспоминает дочь. — Он лечился, принимал препараты, но недуг медленно прогрессировал. К 2004 году папина шея наклонилась вперед и вправо, он ходил всегда в полусогнутом состоянии".Несмотря на это, до декабря 2022-го Игорь Кириллович вел самостоятельную жизнь. Часто навещал детей. Сам покупал продукты, готовил, убирался. Болезнь, из-за которой он стал инвалидом второй группы, особо не мешала."Тяжелое состояние"Все изменилось 28 декабря 2021 года. Савельев пришел посидеть с внуками, пока дочь была на работе. Вдруг у Игоря Кирилловича закружилась голова и он упал, разбив затылок о чугунную батарею. "После звонка сына я приехала домой быстрее скорой. Папу увезли в краевую клиническую больницу Забайкальского края", — вспоминает Ирина.Там пенсионеру наложили швы, назначили рентген шейного отдела позвоночника и черепа. Снимки не показали патологий. "Нас отправили домой, сказали, что показаний к госпитализации нет. Я попросила дать отцу обезболивающее. Врач сделал ему укол, и через десять минут начались судороги", — утверждает дочь.В итоге Игоря Кирилловича срочно забрали в реанимацию, где он пробыл до 20 января 2022-го. Точной информации врачи не давали — говорили лишь, что состояние тяжелое.Когда Савельева перевели в палату, родственники узнали, что ему проводили трахеостомию (операцию по созданию хирургическим путем отверстия для дыхания. — Прим. ред.), а к первоначальному диагнозу добавился "перелом шейного позвонка и монопарез левой руки"."Врачи говорили, что рука не работает из-за неправильно установленного катетера. Позже мы выяснили, что это не так, а причина была в переломе левой плечевой кости", — объясняет дочь."Не взялись оперировать"Игоря Кирилловича выписали 31 января 2022 года в лежачем состоянии. "Нам сказали, что папе нужна операция на шейном позвонке и они уже подали заявку в больницу Новосибирска. Тогда же я заметила, что голова у него наклонена уже в другую сторону: влево и назад", — говорит Ирина.Заявку на госпитализацию пенсионера в Новосибирске отклонили. А после, по словам дочери, его не приняли еще в нескольких федеральных учреждениях в разных регионах. На поиски семья потратила семь месяцев.В июле 2022-го их пригласили в Центр Илизарова в Кургане. "В клинике папа провел 18 дней. Но там не взялись его оперировать. Сказали, что за это время кости срослись неправильно и ломать их при болезни Бехтерева опасно", — рассказывает Ирина.Поездка, по ее словам, все же пошла на пользу пенсионеру. "Он очень переживал, что мучает меня своим состоянием, не хотел жить. В клинике увидел молодых ребят с травмами после ДТП, на инвалидных колясках и понял, что сдаваться нельзя", — поясняет она. Когда вернулись в Читу, Ирина положила отца на еще одну реабилитацию в платную клинику. За лечение отдали 85 тысяч рублей, но стало лишь хуже."Резко поворачивали голову"Параллельно с попытками поставить отца на ноги дочь обратилась за помощью к юристам.В июне 2022 года Игорь Кириллович подал иск на больницу в Центральный районный суд Читы. "Мы требовали денежную компенсацию морального вреда. Отцу — четыре миллиона, мне — один миллион. Наши претензии подтвердила страховая компания, которая зафиксировала у папы переломы шейного отдела позвоночника и левой плечевой кости", — говорит Ирина.Разбирательства затянулись на два года. Суд подтвердил, что травму пенсионер получил в больнице."Эксперты неоднократно подчеркивали, что для болезни Бехтерева характерна тугоподвижность позвоночника, поэтому с такими пациентами нужно обращаться очень бережно, — поясняет адвокат пенсионера Анастасия Коптеева. — Сам Игорь Кириллович говорил, что во время исследований медики резко поворачивали ему голову и он испытывал сильную боль".Однако больница свою вину не признает. Медики утверждали, что к ним Савельев поступил уже с переломами.На вопросы РИА Новости в краевой клинической больнице Забайкальского края отвечать отказались."Покрыть ущерб"Доказать, что вторую травму — перелом руки — пенсионер получил в больнице, не удалось.Суд вынес решение в апреле 2024-го, удовлетворив иск Игоря Савельева лишь частично. Ему присудили 500 тысяч рублей, дочери — 200. Семья обжаловала решение."В результате полученных травм состояние Савельева не подлежит восстановлению и лечению. Более того, ему бессрочно присвоили первую группу инвалидности, — указывает адвокат Коптеева. — Мы будем настаивать на повышении суммы компенсации, которая покроет нанесенный семье ущерб и даст возможность нанять сиделку".В свою очередь, больница подала ответную апелляцию, где указала, что медики не имеют отношения к травмам мужчины."Непредвиденная обуза"Сейчас у Игоря Кирилловича, по словам дочери, одна цель: дожить до суда. "Он повторяет это каждый день. Хочет узнать, что справедливость восторжествовала", — говорит Ирина.Савельев мечтает снова начать ходить. "Ноги меня не держат, коленки подкашиваются, — признается он. — Рука болит день и ночь, из-за чего я постоянно пью сильнодействующие обезболивающие. После трахеостомы не могу нормально есть".Сейчас у него стала неметь и вторая рука. Но больше всего он переживает за дочь. "Я стал для нее непредвиденной обузой, а ведь она воспитывает двоих детей, — объясняет он. — Даже на приходящую сиделку у нас нет денег".Заседание суда по апелляционной жалобе Игоря Савельева назначено на 19 сентября. Возможно, там и поставят точку в этой долгой истории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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чита, здоровье - общество