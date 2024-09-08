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Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора - РИА Новости, 08.09.2024
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22:33 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pasler-1971486808.html
Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора
Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора - РИА Новости, 08.09.2024
Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора
Явка избирателей в Оренбургской области стала самой высокой на губернаторских выборах за последние циклы выборов главы региона, заявил губернатор Оренбуржья... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:33
2024-09-08T22:33
политика
оренбургская область
денис паслер
цик рф
единая россия
выборы в россии — 2024
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Оренбургской области стала самой высокой на губернаторских выборах за последние циклы выборов главы региона, заявил губернатор Оренбуржья Денис Паслер. По последним данным избиркома региона, явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%. В 2019 году на губернаторские выборы пришли голосовать 615 тысяч 965 человек, итоговая явка составила 39,55%. "Явка была максимально высокой за несколько последних циклов на губернаторских выборах. Такая явка – самый высокий результат в истории. Понятно, были там вторые туры, там тоже было 50 процентов и выше, но, если без вторых выборов, это высокий результат. Поэтому безусловно это еще раз подчеркивает на самом деле, насколько наши жители ответственные, консолидированы в принятии решения, как в каких-то кризисных ситуациях, так и с точки определения своего будущего", - сказал Паслер журналистам. Он отметил, что выборы в области прошли организованно и поблагодарил за работу избиркомы, наблюдателей, волонтёров, правоохранительные структуры и жителей Оренбуржья за то, что активно откликнулись на выборы и на голосование. В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления. По последним данным ЦИК РФ, действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей после обработки 51,62% протоколов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html
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политика, оренбургская область, денис паслер, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Денис Паслер, ЦИК РФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора

Паслер: явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа Информационного центра ЦИК РФ
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Оренбургской области стала самой высокой на губернаторских выборах за последние циклы выборов главы региона, заявил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
По последним данным избиркома региона, явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%. В 2019 году на губернаторские выборы пришли голосовать 615 тысяч 965 человек, итоговая явка составила 39,55%.
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Единый день голосования
Вчера, 17:48
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"Явка была максимально высокой за несколько последних циклов на губернаторских выборах. Такая явка – самый высокий результат в истории. Понятно, были там вторые туры, там тоже было 50 процентов и выше, но, если без вторых выборов, это высокий результат. Поэтому безусловно это еще раз подчеркивает на самом деле, насколько наши жители ответственные, консолидированы в принятии решения, как в каких-то кризисных ситуациях, так и с точки определения своего будущего", - сказал Паслер журналистам.
Он отметил, что выборы в области прошли организованно и поблагодарил за работу избиркомы, наблюдателей, волонтёров, правоохранительные структуры и жителей Оренбуржья за то, что активно откликнулись на выборы и на голосование.
В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
По последним данным ЦИК РФ, действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей после обработки 51,62% протоколов.
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ПолитикаОренбургская областьДенис ПаслерЦИК РФЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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