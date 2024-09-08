https://ria.ru/20240908/pasler-1971486808.html

Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора

Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора - РИА Новости, 08.09.2024

Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора

Явка избирателей в Оренбургской области стала самой высокой на губернаторских выборах за последние циклы выборов главы региона, заявил губернатор Оренбуржья... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:33

2024-09-08T22:33

2024-09-08T22:33

политика

оренбургская область

денис паслер

цик рф

единая россия

выборы в россии — 2024

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Оренбургской области стала самой высокой на губернаторских выборах за последние циклы выборов главы региона, заявил губернатор Оренбуржья Денис Паслер. По последним данным избиркома региона, явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%. В 2019 году на губернаторские выборы пришли голосовать 615 тысяч 965 человек, итоговая явка составила 39,55%. "Явка была максимально высокой за несколько последних циклов на губернаторских выборах. Такая явка – самый высокий результат в истории. Понятно, были там вторые туры, там тоже было 50 процентов и выше, но, если без вторых выборов, это высокий результат. Поэтому безусловно это еще раз подчеркивает на самом деле, насколько наши жители ответственные, консолидированы в принятии решения, как в каких-то кризисных ситуациях, так и с точки определения своего будущего", - сказал Паслер журналистам. Он отметил, что выборы в области прошли организованно и поблагодарил за работу избиркомы, наблюдателей, волонтёров, правоохранительные структуры и жителей Оренбуржья за то, что активно откликнулись на выборы и на голосование. В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления. По последним данным ЦИК РФ, действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей после обработки 51,62% протоколов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html

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оренбургская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, оренбургская область, денис паслер, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024