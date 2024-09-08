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Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами

Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова высоко оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами и заявила, что "Москва идёт впереди". РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:46

2024-09-08T18:46

2024-09-08T18:58

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова высоко оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами и заявила, что "Москва идёт впереди".В субботу, во второй день голосования в рамках Единого дня голосования (ЕДГ-2024) Памфилова осмотрела общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве."Я вчера была (в московском штабе по наблюдению за выборами - ред.), в очередной раз встречалась с молодыми ребятами. Как всегда там всё, Москва идёт впереди, что тут скажешь", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК РФ.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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