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Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами - РИА Новости, 08.09.2024
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18:46 08.09.2024 (обновлено: 18:58 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971449895.html
Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами
Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова высоко оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами и заявила, что "Москва идёт впереди". РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:46
2024-09-08T18:58
политика
элла памфилова
выборы
выборы в россии — 2024
москва
россия
абакан
госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова высоко оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами и заявила, что "Москва идёт впереди".В субботу, во второй день голосования в рамках Единого дня голосования (ЕДГ-2024) Памфилова осмотрела общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве."Я вчера была (в московском штабе по наблюдению за выборами - ред.), в очередной раз встречалась с молодыми ребятами. Как всегда там всё, Москва идёт впереди, что тут скажешь", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК РФ.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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политика, элла памфилова, выборы, выборы в россии — 2024, москва, россия, абакан, госдума рф
Политика, Элла Памфилова, Выборы, Выборы в России — 2024, Москва, Россия, Абакан, Госдума РФ
Памфилова оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами

Памфилова о работе штаба по наблюдению за выборами в Москве: город идет вперед

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова высоко оценила работу московского штаба по наблюдению за выборами и заявила, что "Москва идёт впереди".
В субботу, во второй день голосования в рамках Единого дня голосования (ЕДГ-2024) Памфилова осмотрела общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
«
"Я вчера была (в московском штабе по наблюдению за выборами - ред.), в очередной раз встречалась с молодыми ребятами. Как всегда там всё, Москва идёт впереди, что тут скажешь", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК РФ.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
Единый день голосования
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

Девушка голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

В 21 регионе избирали глав администраций.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в Кемерово

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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2 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1181 в Симферополе

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

Мужчина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кемерово

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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5 из 12
© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанк

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

Местные жители голосуют на избирательном участке в Курске

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
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6 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

Женщина голосует на избирательном участке в Челябинске

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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10 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

Голосование на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному округу №10 во Владивостоке

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
12 из 12

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
2 из 12

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 12

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
8 из 12

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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12 из 12
 
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