https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971444841.html

Памфилова рассказала о наблюдении на выборах

Памфилова рассказала о наблюдении на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова рассказала о наблюдении на выборах

Более 95% избирательных участков в РФ обеспечены всем необходимым для проведения наблюдения на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:12

2024-09-08T18:12

2024-09-08T18:30

россия

выборы в россии — 2024

политика

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 95% избирательных участков в РФ обеспечены всем необходимым для проведения наблюдения на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Огромный титанический труд. Если бы мы несколько лет назад такой мониторинг проводили, у нас было 15% (участков, где проводили мониторинг - ред.)… среда была очень недоступна. Сейчас у нас более 95% (избирательных участков - ред.) уже обеспечены всей необходимой безбарьерной средой (для проведения наблюдения - ред.)", - сказала Памфилова в ЦИК РФ в ходе сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием".В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Дарья Буймова

россия, выборы в россии — 2024, политика, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии