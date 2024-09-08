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Памфилова рассказала о наблюдении на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
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18:12 08.09.2024 (обновлено: 18:30 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971444841.html
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах
Более 95% избирательных участков в РФ обеспечены всем необходимым для проведения наблюдения на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:12
2024-09-08T18:30
россия
выборы в россии — 2024
политика
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 95% избирательных участков в РФ обеспечены всем необходимым для проведения наблюдения на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Огромный титанический труд. Если бы мы несколько лет назад такой мониторинг проводили, у нас было 15% (участков, где проводили мониторинг - ред.)… среда была очень недоступна. Сейчас у нас более 95% (избирательных участков - ред.) уже обеспечены всей необходимой безбарьерной средой (для проведения наблюдения - ред.)", - сказала Памфилова в ЦИК РФ в ходе сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием".В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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россия, выборы в россии — 2024, политика, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии
Россия, Выборы в России — 2024, Политика, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах

Памфилова: более 95 процентов участков обеспечены необходимым для наблюдения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 95% избирательных участков в РФ обеспечены всем необходимым для проведения наблюдения на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Огромный титанический труд. Если бы мы несколько лет назад такой мониторинг проводили, у нас было 15% (участков, где проводили мониторинг - ред.)… среда была очень недоступна. Сейчас у нас более 95% (избирательных участков - ред.) уже обеспечены всей необходимой безбарьерной средой (для проведения наблюдения - ред.)", - сказала Памфилова в ЦИК РФ в ходе сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием".
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
РоссияВыборы в России — 2024ПолитикаАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в России
 
 
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