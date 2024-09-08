https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971444841.html
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах
Более 95% избирательных участков в РФ обеспечены всем необходимым для проведения наблюдения на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:12
2024-09-08T18:12
2024-09-08T18:30
россия
выборы в россии — 2024
политика
абакан
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элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 95% избирательных участков в РФ обеспечены всем необходимым для проведения наблюдения на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Огромный титанический труд. Если бы мы несколько лет назад такой мониторинг проводили, у нас было 15% (участков, где проводили мониторинг - ред.)… среда была очень недоступна. Сейчас у нас более 95% (избирательных участков - ред.) уже обеспечены всей необходимой безбарьерной средой (для проведения наблюдения - ред.)", - сказала Памфилова в ЦИК РФ в ходе сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием".В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы в россии — 2024, политика, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии
Россия, Выборы в России — 2024, Политика, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России
Памфилова рассказала о наблюдении на выборах
Памфилова: более 95 процентов участков обеспечены необходимым для наблюдения