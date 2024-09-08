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Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков - РИА Новости, 08.09.2024
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17:56 08.09.2024 (обновлено: 18:13 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971443365.html
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков
Организация экстерриториальных участков усложнила работу избирательных комиссий, но они справились, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:56
2024-09-08T18:13
элла памфилова
выборы в россии — 2024
политика
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Организация экстерриториальных участков усложнила работу избирательных комиссий, но они справились, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."У нас перекрестная задача сделать экстерриториальные участки для того, чтобы все могли проголосовать, то есть это, конечно гораздо усложнило работу наших комиссий, но они справились", - сообщила Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием в ЦИК.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.
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элла памфилова, выборы в россии — 2024, политика, единый день голосования в россии
Элла Памфилова, Выборы в России — 2024, Политика, Единый день голосования в России
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков

Памфилова: организация экстерриториальных участков усложнила работу избиркомов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Организация экстерриториальных участков усложнила работу избирательных комиссий, но они справились, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«
"У нас перекрестная задача сделать экстерриториальные участки для того, чтобы все могли проголосовать, то есть это, конечно гораздо усложнило работу наших комиссий, но они справились", - сообщила Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием в ЦИК.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
Элла ПамфиловаВыборы в России — 2024ПолитикаЕдиный день голосования в России
 
 
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