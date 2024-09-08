https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971443365.html
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков
Организация экстерриториальных участков усложнила работу избирательных комиссий, но они справились, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:56
2024-09-08T17:56
2024-09-08T18:13
элла памфилова
выборы в россии — 2024
политика
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Организация экстерриториальных участков усложнила работу избирательных комиссий, но они справились, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."У нас перекрестная задача сделать экстерриториальные участки для того, чтобы все могли проголосовать, то есть это, конечно гораздо усложнило работу наших комиссий, но они справились", - сообщила Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием в ЦИК.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, выборы в россии — 2024, политика, единый день голосования в россии
Элла Памфилова, Выборы в России — 2024, Политика, Единый день голосования в России
Памфилова рассказала о работе экстерриториальных участков
Памфилова: организация экстерриториальных участков усложнила работу избиркомов