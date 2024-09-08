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Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области
Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ряд депутатов Госдумы от КПРФ, которые делают съемку на избирательных участках в Брянской области, где это делать... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:02
2024-09-08T15:02
2024-09-08T15:02
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ряд депутатов Госдумы от КПРФ, которые делают съемку на избирательных участках в Брянской области, где это делать запрещено, используют "методы навальнистов". Глава областного избиркома в Брянской области Елена Анненкова сообщила на брифинге во время прямого включения о нарушениях со стороны депутатов Госдумы от партии КПРФ. По ее словам, они занимались съемкой избиркома, а также снимали школы и военных. "Депутаты проявили вопиющую безграмотность, приехали как гастролеры. Они не учитывают, что там происходит, мы не зря принимали постановления об ограничении видеосъемки в специальном режиме... Школы фотографировали, где и дети, и участок... Снимают военных. Это методы навальнистов", — отметила Памфилова на брифинге о ходе голосования. По словам Анненковой, депутаты не реагируют на обращения к ним. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев призвал собрать все факты о подобных нарушениях и передать их в правоохранительные органы. Ранее в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, а ЦИК запретил съемку на участках из соображений безопасности, чтобы наводчики ВСУ не смогли ударить по скоплениям людей. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, брянская область, россия, абакан, элла памфилова, николай булаев, госдума рф, кпрф, вооруженные силы украины
Политика, Брянская область, Россия, Абакан, Элла Памфилова, Николай Булаев, Госдума РФ, КПРФ, Вооруженные силы Украины
Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области
Памфилова обвинила депутатов от КПРФ в безграмотности и поведении гастролеров
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ряд депутатов Госдумы от КПРФ, которые делают съемку на избирательных участках в Брянской области, где это делать запрещено, используют "методы навальнистов".
Глава областного избиркома в Брянской области Елена Анненкова сообщила на брифинге во время прямого включения о нарушениях со стороны депутатов Госдумы от партии КПРФ. По ее словам, они занимались съемкой избиркома, а также снимали школы и военных.
"Депутаты проявили вопиющую безграмотность, приехали как гастролеры. Они не учитывают, что там происходит, мы не зря принимали постановления об ограничении видеосъемки в специальном режиме... Школы фотографировали, где и дети, и участок... Снимают военных. Это методы навальнистов", — отметила Памфилова на брифинге о ходе голосования.
По словам Анненковой, депутаты не реагируют на обращения к ним.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев призвал собрать все факты о подобных нарушениях и передать их в правоохранительные органы.
Ранее в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, а ЦИК запретил съемку на участках из соображений безопасности, чтобы наводчики ВСУ не смогли ударить по скоплениям людей.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.