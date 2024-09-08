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Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области

Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ряд депутатов Госдумы от КПРФ, которые делают съемку на избирательных участках в Брянской области, где это делать... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:02

2024-09-08T15:02

2024-09-08T15:02

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ряд депутатов Госдумы от КПРФ, которые делают съемку на избирательных участках в Брянской области, где это делать запрещено, используют "методы навальнистов". Глава областного избиркома в Брянской области Елена Анненкова сообщила на брифинге во время прямого включения о нарушениях со стороны депутатов Госдумы от партии КПРФ. По ее словам, они занимались съемкой избиркома, а также снимали школы и военных. "Депутаты проявили вопиющую безграмотность, приехали как гастролеры. Они не учитывают, что там происходит, мы не зря принимали постановления об ограничении видеосъемки в специальном режиме... Школы фотографировали, где и дети, и участок... Снимают военных. Это методы навальнистов", — отметила Памфилова на брифинге о ходе голосования. По словам Анненковой, депутаты не реагируют на обращения к ним. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев призвал собрать все факты о подобных нарушениях и передать их в правоохранительные органы. Ранее в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, а ЦИК запретил съемку на участках из соображений безопасности, чтобы наводчики ВСУ не смогли ударить по скоплениям людей. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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Дарья Буймова

политика, брянская область, россия, абакан, элла памфилова, николай булаев, госдума рф, кпрф, вооруженные силы украины