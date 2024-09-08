https://ria.ru/20240908/osipov-1971412080.html

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья - РИА Новости, 08.09.2024

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 60,87 % голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:31

2024-09-08T14:31

2024-09-08T15:34

политика

забайкальский край

александр осипов

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коммунисты россии

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 60,87 % голосов избирателей после обработки 0,36% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Валерий Афицинский ("Зеленые") – 23,91 % голосов, на третьем месте разместились Константин Коростелев ("Коммунисты России") и Георгий Шилин (ЛДПР) с одинаковым показателем – 6,52%. Выборы губернатора проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека.

https://ria.ru/20240730/zabaykale-1962835763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, забайкальский край, александр осипов, цик рф, коммунисты россии, лдпр, выборы в россии — 2024