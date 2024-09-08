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Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья - РИА Новости, 08.09.2024
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 60,87 % голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:31
2024-09-08T14:31
2024-09-08T15:34
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 60,87 % голосов избирателей после обработки 0,36% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Валерий Афицинский ("Зеленые") – 23,91 % голосов, на третьем месте разместились Константин Коростелев ("Коммунисты России") и Георгий Шилин (ЛДПР) с одинаковым показателем – 6,52%. Выборы губернатора проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, забайкальский край, александр осипов, цик рф, коммунисты россии, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Забайкальский край, Александр Осипов, ЦИК РФ, Коммунисты России, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
ЦИК: Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья с 60,87 процента голосов