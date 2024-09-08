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Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья - РИА Новости, 08.09.2024
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14:31 08.09.2024 (обновлено: 15:34 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/osipov-1971412080.html
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья - РИА Новости, 08.09.2024
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 60,87 % голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:31
2024-09-08T15:34
политика
забайкальский край
александр осипов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 60,87 % голосов избирателей после обработки 0,36% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Валерий Афицинский ("Зеленые") – 23,91 % голосов, на третьем месте разместились Константин Коростелев ("Коммунисты России") и Георгий Шилин (ЛДПР) с одинаковым показателем – 6,52%. Выборы губернатора проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека.
https://ria.ru/20240730/zabaykale-1962835763.html
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политика, забайкальский край, александр осипов, цик рф, коммунисты россии, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Забайкальский край, Александр Осипов, ЦИК РФ, Коммунисты России, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

ЦИК: Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья с 60,87 процента голосов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 60,87 % голосов избирателей после обработки 0,36% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Валерий Афицинский ("Зеленые") – 23,91 % голосов, на третьем месте разместились Константин Коростелев ("Коммунисты России") и Георгий Шилин (ЛДПР) с одинаковым показателем – 6,52%.
Выборы губернатора проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края
30 июля, 06:50
 
ПолитикаЗабайкальский крайАлександр ОсиповЦИК РФКоммунисты РоссииЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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