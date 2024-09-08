https://ria.ru/20240908/opasnost-1971492646.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.09.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:45
2024-09-08T23:45
2024-09-08T23:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА