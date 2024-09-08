Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение
Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение в новой редакции
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в новой редакции Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко, фигурантам дела о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ковалевичу и Михайленко в день задержания предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК. Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции", — рассказал собеседник агентства.
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Деталей обвинения в новой редакции собеседник не уточнил.
Им вменяют хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. Как сообщили тогда в суде, стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем увеличения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно во время одного из судебных заседаний.
Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, отвечавшего в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии, арестовали в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
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