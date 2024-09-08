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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.09.2024
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15:41 08.09.2024 (обновлено: 22:54 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/obstrel-1971425583.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в воскресенье выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:41
2024-09-08T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 10:50 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров. &lt;...&gt; 14:40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным представительства, с 14:50 до 15:00 воскресенья украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
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в мире, горловка, донецк, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 10:50 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров. <...> 14:40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Кроме того, по данным представительства, с 14:50 до 15:00 воскресенья украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкСЦККСтиролНАТО
 
 
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