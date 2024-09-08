https://ria.ru/20240908/nikolskoe-1971370147.html

ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское

ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское

Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:36

2024-09-08T10:36

2024-09-08T10:42

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971370824_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_887708affc8d8c603185863f4d12b43f.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье глава региона заявлял, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. "Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчёты приступили к тушению", - написал Гладков. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240908/belgorod-1971368063.html

https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936742562.html

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины