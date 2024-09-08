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ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское - РИА Новости, 08.09.2024
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10:36 08.09.2024 (обновлено: 10:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/nikolskoe-1971370147.html
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское
Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:36
2024-09-08T10:42
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье глава региона заявлял, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. "Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчёты приступили к тушению", - написал Гладков. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240908/belgorod-1971368063.html
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское

Гладков: белгородское село Никольское подверглось повторной атаке со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в селе Никольское Белгородской области. 8 сентября 2024
Последствия атаки со стороны ВСУ в селе Никольское Белгородской области. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в селе Никольское Белгородской области. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье глава региона заявлял, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей.
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"Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчёты приступили к тушению", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
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ПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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