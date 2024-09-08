https://ria.ru/20240908/nikolskoe-1971370147.html
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское
Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:36
2024-09-08T10:36
2024-09-08T10:42
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье глава региона заявлял, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. "Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчёты приступили к тушению", - написал Гладков. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240908/belgorod-1971368063.html
https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936742562.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ повторно атаковали белгородское село Никольское
Гладков: белгородское село Никольское подверглось повторной атаке со стороны ВСУ