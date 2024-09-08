https://ria.ru/20240908/nato-1971353269.html

НАТО пытается спровоцировать начало открытой войны, считает аналитик

НАТО пытается спровоцировать начало открытой войны, считает аналитик - РИА Новости, 08.09.2024

НАТО пытается спровоцировать начало открытой войны, считает аналитик

Государства НАТО, координирующие удары ВСУ вглубь России, пытаются вызвать у РФ ответ, при котором российское государство можно будет обвинить в убийстве... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:05

2024-09-08T08:05

2024-09-08T08:06

россия

курская область

владивосток

владимир путин

валерий герасимов

нато

вооруженные силы украины

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государства НАТО, координирующие удары ВСУ вглубь России, пытаются вызвать у РФ ответ, при котором российское государство можно будет обвинить в убийстве европейцев и начать войну с ним напрямую всеми силами Североатлантического альянса, предположил в разговоре с РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. На полях Восточного экономического форума он затронул тему участившихся ударов вглубь России. По его оценке, такие удары координируются на Западе, поскольку на стратегическом уровне киевский режим не принимает решения самостоятельно. "Они (государства НАТО - ред.) провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как "Россия теперь атакует гражданских в Европе", чтобы они смогли задействовать "пятую статью" (Североатлантического договора, предполагающую, что нападение на одного члена блока рассматривается как атака на всех - ред.)", - заявил РИА Новости Эскобар. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240906/mezentsev-1971026069.html

https://ria.ru/20240905/gensek-1970877841.html

https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html

россия

курская область

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, владивосток, владимир путин, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, в мире