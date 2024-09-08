https://ria.ru/20240908/narusheniya-1971424813.html

ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов

ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов - РИА Новости, 08.09.2024

ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов

В ходе ЕДГ-2024 в ЦИК поступали обращения о возможных нарушениях агитации и информировании избирателей из 28 регионов страны, подтвердился только один факт... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:37

2024-09-08T15:37

2024-09-08T16:02

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе ЕДГ-2024 в ЦИК поступали обращения о возможных нарушениях агитации и информировании избирателей из 28 регионов страны, подтвердился только один факт нарушения, сообщила секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина."Скажу несколько слов в целом по обращениям, которые поступали в Центральную избирательную комиссию по вопросам агитации и информирования (избирателей - ред.). На текущей кампании сообщения о возможных нарушениях поступили нам только из 28 регионов… Из них подтвердился только один факт нарушения, региональной комиссией составлен протокол об административном правонарушении", - сказала Бударина в Информцентре ЦИК РФ.Секретарь Центризбиркома России отметила, что в остальных 55 регионах, где проходят выборы в ЕДГ-2024, обращений по этому поводу вообще не поступало.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходят около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются двое глав административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/kiberataki-1971426781.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, цик рф, выборы в россии — 2024