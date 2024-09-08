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ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов - РИА Новости, 08.09.2024
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15:37 08.09.2024 (обновлено: 16:02 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/narusheniya-1971424813.html
ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов
ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов - РИА Новости, 08.09.2024
ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов
В ходе ЕДГ-2024 в ЦИК поступали обращения о возможных нарушениях агитации и информировании избирателей из 28 регионов страны, подтвердился только один факт... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:37
2024-09-08T16:02
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе ЕДГ-2024 в ЦИК поступали обращения о возможных нарушениях агитации и информировании избирателей из 28 регионов страны, подтвердился только один факт нарушения, сообщила секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина."Скажу несколько слов в целом по обращениям, которые поступали в Центральную избирательную комиссию по вопросам агитации и информирования (избирателей - ред.). На текущей кампании сообщения о возможных нарушениях поступили нам только из 28 регионов… Из них подтвердился только один факт нарушения, региональной комиссией составлен протокол об административном правонарушении", - сказала Бударина в Информцентре ЦИК РФ.Секретарь Центризбиркома России отметила, что в остальных 55 регионах, где проходят выборы в ЕДГ-2024, обращений по этому поводу вообще не поступало.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходят около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются двое глав административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/kiberataki-1971426781.html
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политика, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов

ЦИК получил данные о нарушениях агитации из 28 регионов, подтвердился один факт

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии РФ
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заседание Центральной избирательной комиссии РФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе ЕДГ-2024 в ЦИК поступали обращения о возможных нарушениях агитации и информировании избирателей из 28 регионов страны, подтвердился только один факт нарушения, сообщила секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина.
"Скажу несколько слов в целом по обращениям, которые поступали в Центральную избирательную комиссию по вопросам агитации и информирования (избирателей - ред.). На текущей кампании сообщения о возможных нарушениях поступили нам только из 28 регионов… Из них подтвердился только один факт нарушения, региональной комиссией составлен протокол об административном правонарушении", - сказала Бударина в Информцентре ЦИК РФ.
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Секретарь Центризбиркома России отметила, что в остальных 55 регионах, где проходят выборы в ЕДГ-2024, обращений по этому поводу вообще не поступало.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходят около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются двое глав административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
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