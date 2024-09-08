https://ria.ru/20240908/mwm-1971375569.html

СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии

СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии - РИА Новости, 08.09.2024

СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии

Размещение способных нести на себе ядерное оружие истребителей F-35 в Финляндии представляет угрозу для безопасности России, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:10

2024-09-08T11:10

2024-09-08T11:10

россия

москва

финляндия

нато

bild

f-35

eurofighter typhoon

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950118820_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_77f6f3458d077bd0da17768b8120e238.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Размещение способных нести на себе ядерное оружие истребителей F-35 в Финляндии представляет угрозу для безопасности России, пишет Military Watch Magazine."По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы, <…>. Это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России", — говорится в материале.Как указали журналисты, два американских истребителя F-35 на этой неделе уже совершили пробную посадку на одну из финских автострад, что подчеркивает способность самолета использовать не только авиабазы для вылетов и приземлений.Накануне издание Bild сообщило, что немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границыВ последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html

россия

москва

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, финляндия, нато, bild, f-35, eurofighter typhoon, в мире, политика