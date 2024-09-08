https://ria.ru/20240908/moskva-1971465976.html
В Москве закрылись двери всех участковых избирательных комиссий
В Москве закрылись двери всех участковых избирательных комиссий - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве закрылись двери всех участковых избирательных комиссий
Двери всех участковых избирательных комиссий в Москве, где проходили выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов, закрылись, заявила председатель... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:20
2024-09-08T20:20
2024-09-08T20:20
политика
москва
ольга кириллова
московская городская дума
мосгоризбирком
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двери всех участковых избирательных комиссий в Москве, где проходили выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов, закрылись, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На часах 20.00 и, соответственно, двери всех наших участковых комиссий в Москве закрылись", - сказала Кириллова в ходе церемонии соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Выборы в России — 2024
В Москве закрылись двери всех участковых избирательных комиссий
Кириллова: двери всех участковых избирательных комиссий в Москве закрылись
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двери всех участковых избирательных комиссий в Москве, где проходили выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов, закрылись, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На часах 20.00 и, соответственно, двери всех наших участковых комиссий в Москве закрылись", - сказала Кириллова в ходе церемонии соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.