https://ria.ru/20240908/moskva-1971465976.html

В Москве закрылись двери всех участковых избирательных комиссий

В Москве закрылись двери всех участковых избирательных комиссий - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве закрылись двери всех участковых избирательных комиссий

Двери всех участковых избирательных комиссий в Москве, где проходили выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов, закрылись, заявила председатель... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:20

2024-09-08T20:20

2024-09-08T20:20

политика

москва

ольга кириллова

московская городская дума

мосгоризбирком

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двери всех участковых избирательных комиссий в Москве, где проходили выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов, закрылись, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На часах 20.00 и, соответственно, двери всех наших участковых комиссий в Москве закрылись", - сказала Кириллова в ходе церемонии соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024