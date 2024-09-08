https://ria.ru/20240908/moskva-1971442113.html

Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов

Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов - РИА Новости, 08.09.2024

Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов

Российская певица Диана Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для людей с инвалидностью, отметив, что сама проголосовала с помощью системы... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:39

2024-09-08T17:39

2024-09-08T17:39

москва

диана гурцкая

московская городская дума

политика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская певица Диана Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для людей с инвалидностью, отметив, что сама проголосовала с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Я считаю, что Москва является примером, потому что здесь делается все для того, чтобы люди с инвалидностью могли проголосовать, чувствовали себя комфортно", - сказала артистка журналистам во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Гурцкая подчеркнула, что смогла самостоятельно проголосовать с помощью системы ДЭГ. "Каждый человек, (в том числе) и люди с инвалидностью, любит свою страну. Важно, что у нас есть возможность проголосовать самостоятельно. Я вчера проголосовала с помощью системы ДЭГ. Это было очень удобно и быстро", - добавила она. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240907/timati--1971309884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, диана гурцкая, московская городская дума, политика