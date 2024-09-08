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Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов - РИА Новости, 08.09.2024
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17:39 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/moskva-1971442113.html
Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов
Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов - РИА Новости, 08.09.2024
Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов
Российская певица Диана Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для людей с инвалидностью, отметив, что сама проголосовала с помощью системы... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:39
2024-09-08T17:39
москва
диана гурцкая
московская городская дума
политика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская певица Диана Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для людей с инвалидностью, отметив, что сама проголосовала с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Я считаю, что Москва является примером, потому что здесь делается все для того, чтобы люди с инвалидностью могли проголосовать, чувствовали себя комфортно", - сказала артистка журналистам во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Гурцкая подчеркнула, что смогла самостоятельно проголосовать с помощью системы ДЭГ. "Каждый человек, (в том числе) и люди с инвалидностью, любит свою страну. Важно, что у нас есть возможность проголосовать самостоятельно. Я вчера проголосовала с помощью системы ДЭГ. Это было очень удобно и быстро", - добавила она. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240907/timati--1971309884.html
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москва, диана гурцкая, московская городская дума, политика
Москва, Диана Гурцкая, Московская городская дума, Политика
Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для инвалидов

Гурцкая назвала Москву примером по комфорту на выборах для людей с инвалидностью

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Диана Гурцкая
Певица Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Диана Гурцкая. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская певица Диана Гурцкая назвала Москву примером по организации выборов для людей с инвалидностью, отметив, что сама проголосовала с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
"Я считаю, что Москва является примером, потому что здесь делается все для того, чтобы люди с инвалидностью могли проголосовать, чувствовали себя комфортно", - сказала артистка журналистам во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
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Гурцкая подчеркнула, что смогла самостоятельно проголосовать с помощью системы ДЭГ.
«
"Каждый человек, (в том числе) и люди с инвалидностью, любит свою страну. Важно, что у нас есть возможность проголосовать самостоятельно. Я вчера проголосовала с помощью системы ДЭГ. Это было очень удобно и быстро", - добавила она.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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