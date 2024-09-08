https://ria.ru/20240908/moskva-1971392099.html

В Москве рассказали, как столичные компании открывают новые рынки сбыта

В Москве рассказали, как столичные компании открывают новые рынки сбыта - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве рассказали, как столичные компании открывают новые рынки сбыта

Предприятия из Москвы наращивают объемы отгрузки своих товаров внутри России, а также за ее пределами, увеличиваются поставки электроники, электрического... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:15

2024-09-08T13:15

2024-09-08T13:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

казахстан

сергей собянин

анатолий гарбузов

шос

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Предприятия из Москвы наращивают объемы отгрузки своих товаров внутри России, а также за ее пределами, увеличиваются поставки электроники, электрического оборудования и другой продукции, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."За первые семь месяцев 2024 года объем обрабатывающего промпроизводства в столице увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2023. Это связано в том числе с ростом спроса на московскую продукцию в других регионах страны, а также дружественных странах. Так, столичные предприятия регулярно открывают новые рынки сбыта, поставляя высокотехнологичную продукцию, товары первой необходимости и многие другие изделия", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что компания из Москвы "Тайтэн Пауэр Солюшн" за два года вдвое нарастила отгрузку оборудования на базе суперконденсаторов для ж/д транспорта. Устройства позволяют запускать дизельные двигатели в экстремальных условиях при температуре от минус 40°С до плюс 65°С, а также обеспечивать надежное сцепление колес вагонов с рельсами, не допуская пробуксовки. В настоящий момент компания готовится к серийному выпуску новой суперконденсаторной системы, использующей эффект рекуперации.В свою очередь, гендиректор компании Владимир Ворожейкин заявил, что данная технология накопления энергии еще относительно нова для нашей страны, но демонстрирует уверенный рост применения.Кроме того, компания "Терминальные Технологии" поставила более пяти тысяч валидаторов и сетевых коммутаторов для автоматизированной оплаты проезда в общественном транспорте Казахстана. Устройства, созданные в Москве, могут принимать все типы карт к оплате. Кроме того, разработки предприятия пользуются спросом в Китае и уже поставляются в дружественную страну.А московская компания "Световые Технологии ЭСКО" поставила около 18 тысяч светильников в поселения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. Они уже установлены, а на улицах проведена полная модернизация освещения. Светильники и шкафы оснащены приборами учета и возможностью передачи данных посредством каналов связи GSM, что делает возможным автоматизированный контроль и учет потребленной электроэнергии, а также удаленный контроль и корректировку времени включения и отключения освещения.По словам гендиректора компании Алексея Аникина, благодаря переходу на энергоэффективные светодиодные светильники ежегодная экономия бюджетных средств составит более 74%.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Городские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей столицы, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся порядка 725 тысяч сотрудников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также примерно сто малых. Они производят разные товары, активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.Ранее Гарбузов сообщил, что более 40%, по данным за первые шесть месяцев этого года, занимает доля Москвы в структуре общероссийского товарооборота со странами ШОС, что больше почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

https://ria.ru/20240907/sobyanin-1971279742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, казахстан, сергей собянин, анатолий гарбузов, шос