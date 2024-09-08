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Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку

Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку - РИА Новости, 08.09.2024

Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку

В гордой и непокоренной солнечной Абхазии, получившей независимость и по факту существующей благодаря России, наблюдается некоторый переполох, переходящий в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:07

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В гордой и непокоренной солнечной Абхазии, получившей независимость и по факту существующей благодаря России, наблюдается некоторый переполох, переходящий в затяжное уныние.Глава МИД республики Сергей Шамба сообщил, что в безоблачных и комфортных для Абхазии отношениях с Москвой откуда ни возьмись возникла "конфронтация". По его словам, с 1 сентября Россия останавливает дотационные (то есть безвозвратные) выплаты абхазским бюджетникам: работникам госучреждений, здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания граждан, а также силовых структур. Такой неожиданный и недружественный удар гарантированно пробьет серьезную брешь в бюджете страны, признанной только Россией и обеспечиваемой тоже ей: 70 процентов бюджета Абхазии — прямое финансирование России, а оставшиеся 30 — доходы от российских же туристов.Одновременно с этим поставки электроэнергии в республику во время осенне-зимнего энергодефицита будут осуществляться по коммерческой стоимости — только с 2020 года по первый квартал 2023-го они стоили Москве порядка шести миллиардов рублей.Также будут сокращены до минимума контакты парламентов двух стран.Сергей Шамба назвал данные действия России "санкциями" и сообщил, что "это только первые шаги", "многие пострадают" и что "без Москвы многим в стране придется затянуть пояса". Например, придется понять, кто теперь даром пришлет в Абхазию 700 миллионов рублей, которые нужны на зарплаты бюджетникам до конца года.Такие действия в отношении самых лучших, самых отзывчивых и самых верных друзей (какими видят себя абхазы) — явление неординарное. Даже неравнодушные депутаты Госдумы из "группы дружбы с абхазским парламентом" забили в колокола и призвали срочно "заделать возникшую трещину", и вообще, давайте не гнать коней, потому что "российско-абхазские отношения — это не гонка "Формулы-1": "Это очень тонкая и живописная горная дорога с двусторонним движением, где любой резкий поворот может опрокинуть участников движения в горное кавказское ущелье".Что же такого произошло с участниками движения по живописным абхазским дорогам, на ремонт которых Россия в числе прочего регулярно отправляла деньги?Комментируя вдруг возникший кризис, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран": "И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают". При этом министр не считает происходящее "обострением" отношений между Россией и Абхазией: представители российского МИД в республике "ведут соответствующую работу", а глава абхазского МИД Сергей Шамба был приглашен посетить Москву в любое удобное для того время, чтобы обсудить трещины и ущелья.В расшифровке же ситуация выглядит совершенно прозрачно и логично.В Абхазии существует гордая и независимая госпрограмма социально-экономического развития страны на 2022-2025 годы. Один из ключевых элементов этого документа — российско-абхазское соглашение "о содействии реализации" программы, где, в свою очередь, есть программа конкретной и пошаговой гармонизации законодательства двух стран. Выполнение данной гармонизации также прописано и заверено главами государств в договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией от 24 ноября 2014-го.Среди многочисленных гармонизируемых пунктов: ратификация соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений, обеспечение вступления в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов на своей территории, а также снятие ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов. Так вот, законодательство Абхазии по данным темам (вместе с некоторыми другими) должно было быть приведено в соответствие с российскими и некоторыми международными нормами до 1 августа 2024 года. Кроме того, в 2022-м Абхазия взяла на себя обязательства по постепенному переходу на полное самостоятельное финансирование заработных плат к 2025 году, а также проведение ряда экономических реформ. Но срок прошел — а воз и ныне катается по ущельям, перескакивая трещины. На данный момент на бумаге "гармонизированы" лишь 26 из 45 пунктов, причем это пункты, по сути, второстепенные и, по мнению абхазской стороны, не несущие особых рисков для существующего положения вещей.Глава МИД Абхазии подтвердил: Москва не раз предупреждала о том, что невыполнение Абхазией взятых на себя обязательств "может повлечь за собой определенные санкции". В свою очередь, министр финансов Абхазии Владимир Делба сообщил, что сроки подписания и ратификации соглашений об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, а также о признании и приведении в исполнение арбитражных решений по экономическим делам прошли в августе и в ответ на это Россия была вправе ограничить или частично приостановить оказание финансовой помощи.Иными словами, трещинофобы могут успокоиться. В данном случае речь не идет о каких-либо незаконных ограничениях, санкциях, наказаниях и ударах в дружественную спину: Москва действует строго в рамках давно работающих двусторонних российско-абхазских соглашений, чего совершенно нельзя сказать о другой стороне.Некие безответственные источники, явно раскачивающие белокрылую абхазо-российскую лодку на радость внешним темным силам, доходят до того, что утверждают: в Абхазии, по сути, создана хитрая система, блокирующая любые попытки разобраться с ситуацией, когда республика радостно сидит на многомиллиардных дотациях России, в то время как россияне не имеют в Абхазии никаких прав и — какая жуткая клевета! — регулярно сталкиваются с русофобией, угрозами и откровенным "отжимом" бизнеса и недвижимости при поддержке местных властей и силовых структур. Про громкие случаи убийства россиян с целью завладения их имуществом и бизнесом, о которых твердят злобные вражеские голоса, мы даже и говорить не будем.На данный момент россияне легально купить недвижимость (а главное — сохранить ее за собой) не могут. Есть куча серых схем, где бизнес или недвижимость надо регистрировать на граждан Абхазии, и не надо быть нобелевским лауреатом, чтобы предположить, что рано или поздно ты приедешь в свои апартаменты, а там живут местные, которые с улыбкой сообщают тебе, что недвижимость уже не твоя. И хорошо, если после твоего возмущения здоровье не пострадает (по крайней мере, так клевещут враги).Схема совершенно легального отъема "серой недвижки" у россиян проста. Подавляющее большинство счастливых обладателей сравнительно дешевой недвижимости в окружении субтропиков бывает там редко — в основном в отпуске, то есть большую часть времени она пустует. Опираясь на "Инструктивное письмо о порядке применения Указа президента Республики Абхазия "Об инвентаризации жилищного фонда Республики Абхазия" УП-52 от 23 марта 2005 года" и постановление абхазского Народного собрания № 1327-СХ1У от 15 мая 2006-го "О регулировании жилищных отношений в целях обеспечения прав граждан РА на жилище", местные власти оперативно составляют акт, что недвижимость фактически бесхозная, и ее переводят в муниципальную собственность, а потом тут же продают за копейки — часто тем же лицам, на кого россияне оформляли свою покупку.При этом абсолютно все законопроекты в направлении реализации договоренностей с Россией технично блокируются в парламенте Абхазии, для чего депутаты приняли специальный закон, по которому любое внешнеполитическое соглашение до его подписания должно получить одобрение парламентариев.Таким образом был блокирован в 2016-м законопроект о жилье, а в июле этого года — законопроект о продаже апартаментов россиянам. Официальная причина: "Народ против, ну вы же сами видите, ничего не можем поделать".Получается так: для Абхазии Россия — и гарант суверенитета, и главный спонсор, при этом единственное, на чем мы настаиваем, — давайте дружить по правилам, прозрачным и единым для всех. Тем не менее наше искреннее желание убрать всю муть из отношений называется "конфронтацией", "санкциями", "недружественными шагами", и вообще, надо было дружить с Турцией.Некоторые члены "группы дружбы с абхазским парламентом" с нашей стороны заверяют, что абхазы хорошие и готовы дружить, они просто "пытаются сохранить свою идентичность, свой национальный колорит".Национальный колорит — это прекрасно и очень важно.Тогда давайте также вспомним о русском национальном колорите (никто же не хочет сказать, что он менее важен, чем другие колориты?), согласно которому не стоит кусать кормящую тебя руку — иначе корм в итоге придется искать самому в трещине.

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аналитика, россия, абхазия, москва, сергей шамба, сергей лавров, госдума рф