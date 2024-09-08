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ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму
ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму
По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Мосгордумы в Москве "Единая Россия" может получить 38 мандатов, следует из данных... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:15
2024-09-08T21:15
2024-09-08T21:30
политика
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мосгоризбирком
единая россия
выборы в россии — 2024
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московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Мосгордумы в Москве "Единая Россия" может получить 38 мандатов, следует из данных электронного голосования в Мосгоризбиркоме."Единая Россия - 38 мандатов", - сообщается на экранах с данными электронного голосования в Мосгоризбиркое.Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком: на выборах в Москве ЕР может получить 38 мандатов