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ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
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21:15 08.09.2024 (обновлено: 21:30 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/mosgorizbirkom-1971477341.html
ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму
ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму
По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Мосгордумы в Москве "Единая Россия" может получить 38 мандатов, следует из данных... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:15
2024-09-08T21:30
политика
москва
мосгоризбирком
единая россия
выборы в россии — 2024
выборы
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Мосгордумы в Москве "Единая Россия" может получить 38 мандатов, следует из данных электронного голосования в Мосгоризбиркоме."Единая Россия - 38 мандатов", - сообщается на экранах с данными электронного голосования в Мосгоризбиркое.Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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политика, москва, мосгоризбирком, единая россия, выборы в россии — 2024, выборы, московская городская дума
Политика, Москва, Мосгоризбирком, Единая Россия, Выборы в России — 2024, Выборы, Московская городская дума
ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком: на выборах в Москве ЕР может получить 38 мандатов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Избиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Избиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Мосгордумы в Москве "Единая Россия" может получить 38 мандатов, следует из данных электронного голосования в Мосгоризбиркоме.
«
"Единая Россия - 38 мандатов", - сообщается на экранах с данными электронного голосования в Мосгоризбиркое.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Вчера, 15:51
 
ПолитикаМоскваМосгоризбиркомЕдиная РоссияВыборы в России — 2024ВыборыМосковская городская дума
 
 
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