https://ria.ru/20240908/mosgorizbirkom-1971477341.html

ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму

ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024

ЕР может получить 38 мандатов на выборах в Мосгордуму

По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Мосгордумы в Москве "Единая Россия" может получить 38 мандатов, следует из данных... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:15

2024-09-08T21:15

2024-09-08T21:30

политика

москва

мосгоризбирком

единая россия

выборы в россии — 2024

выборы

московская городская дума

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Мосгордумы в Москве "Единая Россия" может получить 38 мандатов, следует из данных электронного голосования в Мосгоризбиркоме."Единая Россия - 38 мандатов", - сообщается на экранах с данными электронного голосования в Мосгоризбиркое.Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, мосгоризбирком, единая россия, выборы в россии — 2024, выборы, московская городская дума