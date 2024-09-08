https://ria.ru/20240908/mosgorizbirkom-1971469643.html

Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования

Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования - РИА Новости, 08.09.2024

Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования

Московская городская избирательная комиссия провела процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах столичных... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:43

2024-09-08T20:43

2024-09-08T20:43

политика

москва

ольга кириллова

александр асафов

мосгоризбирком

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах столичных депутатов, передаёт корреспондент РИА Новости. "Теперь можем приступать", - заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. После этого началась расшифровка результатов. Хранители ключей электронного голосования передали свои части ключа, и в 20.15, после того, как последний электронный бюллетень поступил в систему, ключ соединили. После этого Кириллова подписала итоговый список избирателей и дала команду на расшифровку результатов онлайн-голосования. Ранее ключ расшифрования разделили на пять частей и отдали хранителям: политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика. Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, ольга кириллова, александр асафов, мосгоризбирком, московская городская дума, выборы в россии — 2024