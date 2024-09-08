Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования
Мосгоризбирком провела процедуру соединения ключа расшифрования ДЭГ на выборах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах столичных депутатов, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Теперь можем приступать", - заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
После этого началась расшифровка результатов.
Хранители ключей электронного голосования передали свои части ключа, и в 20.15, после того, как последний электронный бюллетень поступил в систему, ключ соединили.
После этого Кириллова подписала итоговый список избирателей и дала команду на расшифровку результатов онлайн-голосования.
Ранее ключ расшифрования разделили на пять частей и отдали хранителям: политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика.
Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
Итоги единого дня голосования — 2024
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