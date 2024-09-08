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Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования - РИА Новости, 08.09.2024
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20:43 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/mosgorizbirkom-1971469643.html
Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования
Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования - РИА Новости, 08.09.2024
Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования
Московская городская избирательная комиссия провела процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах столичных... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:43
2024-09-08T20:43
политика
москва
ольга кириллова
александр асафов
мосгоризбирком
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах столичных депутатов, передаёт корреспондент РИА Новости. "Теперь можем приступать", - заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. После этого началась расшифровка результатов. Хранители ключей электронного голосования передали свои части ключа, и в 20.15, после того, как последний электронный бюллетень поступил в систему, ключ соединили. После этого Кириллова подписала итоговый список избирателей и дала команду на расшифровку результатов онлайн-голосования. Ранее ключ расшифрования разделили на пять частей и отдали хранителям: политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика. Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
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политика, москва, ольга кириллова, александр асафов, мосгоризбирком, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Александр Асафов, Мосгоризбирком, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Мосгоризбирком соединил ключ расшифрования электронного голосования

Мосгоризбирком провела процедуру соединения ключа расшифрования ДЭГ на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на выборах столичных депутатов, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Теперь можем приступать", - заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Вчера, 15:51
После этого началась расшифровка результатов.
Хранители ключей электронного голосования передали свои части ключа, и в 20.15, после того, как последний электронный бюллетень поступил в систему, ключ соединили.
После этого Кириллова подписала итоговый список избирателей и дала команду на расшифровку результатов онлайн-голосования.
Ранее ключ расшифрования разделили на пять частей и отдали хранителям: политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика.
Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаМоскваОльга КирилловаАлександр АсафовМосгоризбиркомМосковская городская думаВыборы в России — 2024
 
 
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