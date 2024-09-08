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На выборах в Мосгордуму у "Новых людей" и СРЗП по одному мандату
На выборах в Мосгордуму у "Новых людей" и СРЗП по одному мандату - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Мосгордуму у "Новых людей" и СРЗП по одному мандату
По предварительным данным электронного голосования, на выборах в Мосгордуму у "Новых людей" и СРЗП по одному мандату, следует из данных электронного голосования РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:59
2024-09-08T21:59
2024-09-08T21:59
политика
москва
московская городская дума
мосгоризбирком
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования, на выборах в Мосгордуму у "Новых людей" и СРЗП по одному мандату, следует из данных электронного голосования в Мосгоризбиркоме. "Новые люди - 1 мандат, СРЗП - 1 мандат", - сообщается на экранах с данными электронного голосования в Мосгоризбиркоме. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Выборы в России — 2024
На выборах в Мосгордуму у "Новых людей" и СРЗП по одному мандату
"Новые люди" и СРЗП получили по одному мандату на выборах в Мосгордуму