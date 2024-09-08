https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат - РИА Новости, 08.09.2024
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат
Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:27
2024-09-08T15:27
2024-09-08T16:48
происшествия
россия
сергей жорин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_0:89:2299:1382_1920x0_80_0_0_e5b0d1c6b3d7ad41101bf170fa0a31c2.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что против Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.По мнению адвоката артиста, оснований для объявления в розыск нет, так как его подзащитный не скрывается. "По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми", — утверждает Жорин.При этом адвокат считает, что нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_201:0:2256:1541_1920x0_80_0_0_5c6bce4592a881ca550896354154b3b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергей Жорин, Следственный комитет России (СК РФ)
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат
Адвокат Жорин: Моргенштерна не выдадут России в случае объявления его в розыск
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что против Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК
сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.
По мнению адвоката артиста, оснований для объявления в розыск нет, так как его подзащитный не скрывается.
«
"По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми", — утверждает Жорин.
При этом адвокат считает, что нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.