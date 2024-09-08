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Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат - РИА Новости, 08.09.2024
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15:27 08.09.2024 (обновлено: 16:48 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат - РИА Новости, 08.09.2024
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат
Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:27
2024-09-08T16:48
происшествия
россия
сергей жорин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что против Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.По мнению адвоката артиста, оснований для объявления в розыск нет, так как его подзащитный не скрывается. &quot;По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми&quot;, — утверждает Жорин.При этом адвокат считает, что нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, россия, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергей Жорин, Следственный комитет России (СК РФ)
Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат

Адвокат Жорин: Моргенштерна не выдадут России в случае объявления его в розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Концерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что против Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.
По мнению адвоката артиста, оснований для объявления в розыск нет, так как его подзащитный не скрывается.
«

"По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми", — утверждает Жорин.

При этом адвокат считает, что нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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