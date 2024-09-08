https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html

Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат

Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат - РИА Новости, 08.09.2024

Моргенштерна* не смогут выдать России, заявил адвокат

Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:27

2024-09-08T15:27

2024-09-08T16:48

происшествия

россия

сергей жорин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* не смогут выдать России в случае объявления в розыск, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что против Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.По мнению адвоката артиста, оснований для объявления в розыск нет, так как его подзащитный не скрывается. "По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми", — утверждает Жорин.При этом адвокат считает, что нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)