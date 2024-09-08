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Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск - РИА Новости, 08.09.2024
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09:58 08.09.2024 (обновлено: 12:04 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск - РИА Новости, 08.09.2024
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск
Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:58
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москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск", — уточнили в ведомстве.Сегодня в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Там уточнили, что он длительное время публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022-го. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в течение года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск

СК рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* в розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМоргенштерн (объявлен иноагентом)
Моргенштерн (объявлен иноагентом) - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Моргенштерн (объявлен иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале.
«
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск", — уточнили в ведомстве.
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Сегодня в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Там уточнили, что он длительное время публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.
Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022-го. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в течение года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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