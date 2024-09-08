https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html

Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск

Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск - РИА Новости, 08.09.2024

Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск

Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:58

2024-09-08T09:58

2024-09-08T12:04

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск", — уточнили в ведомстве.Сегодня в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Там уточнили, что он длительное время публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022-го. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в течение года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240628/klip-1956203205.html

https://ria.ru/20240906/shtraf-1971142553.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия