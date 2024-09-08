https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск - РИА Новости, 08.09.2024
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск
Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:58
2024-09-08T09:58
2024-09-08T12:04
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_0:89:2299:1382_1920x0_80_0_0_e5b0d1c6b3d7ad41101bf170fa0a31c2.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск", — уточнили в ведомстве.Сегодня в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Там уточнили, что он длительное время публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022-го. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в течение года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240628/klip-1956203205.html
https://ria.ru/20240906/shtraf-1971142553.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_201:0:2256:1541_1920x0_80_0_0_5c6bce4592a881ca550896354154b3b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск
СК рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* в розыск
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Следствие может объявить рэпера-иноагента Алишера Валеева (Моргенштерн)* в розыск, сообщил столичный СК в Telegram-канале
.
«
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна
* в розыск", — уточнили в ведомстве.
Сегодня в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Там уточнили, что он длительное время публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.
Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022-го. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в течение года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.