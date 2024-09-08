https://ria.ru/20240908/moldaviya-1971398180.html

ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду

ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду - РИА Новости, 08.09.2024

ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду

Центризбирком Молдавии отказался рассмотреть заявление оппозиционного в стране блока "Победа" об аннулировании регистрации инициативной группы в поддержку главы РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:18

2024-09-08T13:18

2024-09-08T13:18

в мире

молдавия

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 8 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии отказался рассмотреть заявление оппозиционного в стране блока "Победа" об аннулировании регистрации инициативной группы в поддержку главы молдавского государства Майи Санду в качестве кандидата на выборах президента, сообщил в воскресенье лидер блока Илан Шор. Молдавский центризбирком 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента, выдвинутого от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС на выборах президента, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам. "После нашего заявления в Центризбиркоме могли принять единственно верное решение: снять инициативную группу Санду с выборов. Но законные решения — не для ЦИК. Причина отказа смехотворна и придумана на ходу. По существу вопрос так и не был рассмотрен", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, девиз власти в Молдавии — ни дня без нарушений закона. "Вроде репутация у Майи и так ниже плинтуса, но тут подпевалы постарались. Теперь все знают, что перед нами нелегитимный кандидат", - подчеркнул Шор. Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240609/moldavia-1951790013.html

https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, илан шор