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ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду - РИА Новости, 08.09.2024
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13:18 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/moldaviya-1971398180.html
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду - РИА Новости, 08.09.2024
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду
Центризбирком Молдавии отказался рассмотреть заявление оппозиционного в стране блока "Победа" об аннулировании регистрации инициативной группы в поддержку главы РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:18
2024-09-08T13:18
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 8 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии отказался рассмотреть заявление оппозиционного в стране блока "Победа" об аннулировании регистрации инициативной группы в поддержку главы молдавского государства Майи Санду в качестве кандидата на выборах президента, сообщил в воскресенье лидер блока Илан Шор. Молдавский центризбирком 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента, выдвинутого от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС на выборах президента, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам. "После нашего заявления в Центризбиркоме могли принять единственно верное решение: снять инициативную группу Санду с выборов. Но законные решения — не для ЦИК. Причина отказа смехотворна и придумана на ходу. По существу вопрос так и не был рассмотрен", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, девиз власти в Молдавии — ни дня без нарушений закона. "Вроде репутация у Майи и так ниже плинтуса, но тут подпевалы постарались. Теперь все знают, что перед нами нелегитимный кандидат", - подчеркнул Шор. Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240609/moldavia-1951790013.html
https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию инициативной группы Санду

ЦИК Молдавии отказал оппозиции в отмене регистрации группы в поддержку Санду

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии отказался рассмотреть заявление оппозиционного в стране блока "Победа" об аннулировании регистрации инициативной группы в поддержку главы молдавского государства Майи Санду в качестве кандидата на выборах президента, сообщил в воскресенье лидер блока Илан Шор.
Молдавский центризбирком 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента, выдвинутого от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС на выборах президента, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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9 июня, 15:57
"После нашего заявления в Центризбиркоме могли принять единственно верное решение: снять инициативную группу Санду с выборов. Но законные решения — не для ЦИК. Причина отказа смехотворна и придумана на ходу. По существу вопрос так и не был рассмотрен", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, девиз власти в Молдавии — ни дня без нарушений закона. "Вроде репутация у Майи и так ниже плинтуса, но тут подпевалы постарались. Теперь все знают, что перед нами нелегитимный кандидат", - подчеркнул Шор.
Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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