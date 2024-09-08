https://ria.ru/20240908/moldavija-1971393273.html

В Молдавии прошел марш против евроинтеграции страны

В Молдавии прошел марш против евроинтеграции страны - РИА Новости, 08.09.2024

В Молдавии прошел марш против евроинтеграции страны

На севере Молдавии в городе Бельцы прошел марш против евроинтеграции страны, который собрал молодых людей из разных уголков республики, сообщил депутат... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:53

2024-09-08T12:53

2024-09-08T13:07

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КИШИНЕВ, 8 сен - РИА Новости. На севере Молдавии в городе Бельцы прошел марш против евроинтеграции страны, который собрал молодых людей из разных уголков республики, сообщил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский. "В Бельцах состоялся марш молодежи под лозунгом "Молдова без ЕС!" Молодые люди из разных уголков страны собрались, чтобы выразить свое недовольство евроинтеграцией и политикой нынешнего правительства", - написал Нестеровский в своем Telegram-канале. По его словам, участники марша заявили, что Молдавия должна следовать собственному пути развития, опираясь на свои национальные интересы и культурные традиции, а не на навязываемые извне стандарты. "Марш продемонстрировал решительность молодого поколения бороться за суверенитет страны, защиту молдавской идентичности и отказ от политики, угрожающей национальным интересам", - подчеркнул депутат. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240907/sanda-1971300050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз