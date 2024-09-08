https://ria.ru/20240908/mir-1971340318.html

"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о мировой ядерной войне

"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о мировой ядерной войне - РИА Новости, 08.09.2024

"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о мировой ядерной войне

Ядерная война рано или поздно начнется из-за высокого уровня напряженности в мире, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T02:11

2024-09-08T02:11

2024-09-08T02:14

россия

скотт риттер

в мире

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ядерная война рано или поздно начнется из-за высокого уровня напряженности в мире, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Исходя из нынешнего уровня напряженности в мире, это (применение ядерного оружия — Прим. ред.) — вопрос времени", — предположил эксперт.По словам разведчика, современная тенденция такова, что мир постепенно отходит от классической концепции ядерного сдерживания, не предполагающей превентивного применения оружия массового поражения."Существует сценарий, при котором вы можете нанести упреждающий удар", — выразил мнение Риттер.Как отметил специалист, страны мира больше не обсуждают контроль над такими вооружениями и не говорят о необходимости сокращения арсенала.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, эту опасность нельзя недооценивать. Однако, по его мнению, есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.В июне на ПМЭФ президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.

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россия, скотт риттер, в мире, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы сша