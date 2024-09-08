https://ria.ru/20240908/minirovanie-1971383413.html

ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:58

2024-09-08T11:58

2024-09-08T12:02

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛ, 8 сен – РИА Новости. ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь". "В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок, (противотанковыми минами - ред.) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антенами", - рассказал он. По словам российского бойца, на четвертые сутки эти мины автоматически самоподорвались. "Из местных жителей никто не пострадал, (кроме - ред.) живности - три коня и стадо баранов. В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали", - объяснил командир. По его словам, это была противоднищевая мина с осколочной "рубахой" (осколочный элемент мины). "Осмотрев место, где был подрыв около остановки, остановка была посечена от осколками (мины ред.)", - добавил он.

https://ria.ru/20240908/aes-1971380525.html

https://ria.ru/20240816/sapery-1966663778.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, безопасность