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ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 08.09.2024 (обновлено: 12:02 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/minirovanie-1971383413.html
ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области
ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области
ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:58
2024-09-08T12:02
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ, 8 сен – РИА Новости. ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь". "В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок, (противотанковыми минами - ред.) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антенами", - рассказал он. По словам российского бойца, на четвертые сутки эти мины автоматически самоподорвались. "Из местных жителей никто не пострадал, (кроме - ред.) живности - три коня и стадо баранов. В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали", - объяснил командир. По его словам, это была противоднищевая мина с осколочной "рубахой" (осколочный элемент мины). "Осмотрев место, где был подрыв около остановки, остановка была посечена от осколками (мины ред.)", - добавил он.
https://ria.ru/20240908/aes-1971380525.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

Командир "Лазаря": ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

© РИА НовостиПротивотанковая мина, обнаруженная в поселке Нижний Мордок в Курской области
Противотанковая мина, обнаруженная в поселке Нижний Мордок в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости
Противотанковая мина, обнаруженная в поселке Нижний Мордок в Курской области
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ, 8 сен – РИА Новости. ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь".
"В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок, (противотанковыми минами - ред.) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антенами", - рассказал он.
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11:38
По словам российского бойца, на четвертые сутки эти мины автоматически самоподорвались.
"Из местных жителей никто не пострадал, (кроме - ред.) живности - три коня и стадо баранов. В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали", - объяснил командир.
По его словам, это была противоднищевая мина с осколочной "рубахой" (осколочный элемент мины).
"Осмотрев место, где был подрыв около остановки, остановка была посечена от осколками (мины ред.)", - добавил он.
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