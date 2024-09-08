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Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза - РИА Новости, 08.09.2024
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08:34 08.09.2024 (обновлено: 11:56 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/metall-1971355150.html
Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза
Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза - РИА Новости, 08.09.2024
Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза
Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в полтора раза, в основном за счет роста спроса на железо и сталь, а также никель, следует из анализа... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:34
2024-09-08T11:56
экономика
бразилия
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в полтора раза, в основном за счет роста спроса на железо и сталь, а также никель, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, в конце лета Москва поставила в южноамериканскую страну металлов на 51,1 миллиона долларов против 35,1 миллиона годом ранее. Главным образом Бразилия закупала железо и сталь — на 48,2 миллиона долларов, при этом годом ранее импорт был в полтора раза меньше. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля — до 2,6 миллиона долларов. При этом самый серьезный рост пришелся на алюминий — его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов. Москва по итогам августа стала шестым основным поставщиком металлов в республику, поднявшись за год с десятой позиции. При этом страна была второй по объему поставок железа и стали и пятой — по никелю. Лидером остается Китай с поставками металлов на 454 миллиона долларов. Германия за год сократила экспорт вдвое — до 76 миллионов долларов, в результате чего опустилась на четвертую строку. Это позволило Чили занять 2-ю строку среди главных экспортеров (170 миллионов), а США — третью (86 миллионов). Пятерку лидеров замыкает Аргентина (54 миллиона), в десятку также входят Перу, Япония, Мексика и Италия. Из топ-10 по итогам августа ушли Индия и Южная Корея, которые год назад занимали 6-е и 9-е места соответственно по объему поставок металлов в Бразилию.
https://ria.ru/20240827/gaz-1968823927.html
https://ria.ru/20240901/import-1969814158.html
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экономика, бразилия, россия, китай
Экономика, Бразилия, Россия, Китай
Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза

Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВыпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК)
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК) - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК). Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в полтора раза, в основном за счет роста спроса на железо и сталь, а также никель, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Так, в конце лета Москва поставила в южноамериканскую страну металлов на 51,1 миллиона долларов против 35,1 миллиона годом ранее.
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Главным образом Бразилия закупала железо и сталь — на 48,2 миллиона долларов, при этом годом ранее импорт был в полтора раза меньше. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля — до 2,6 миллиона долларов. При этом самый серьезный рост пришелся на алюминий — его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов.
Москва по итогам августа стала шестым основным поставщиком металлов в республику, поднявшись за год с десятой позиции. При этом страна была второй по объему поставок железа и стали и пятой — по никелю.
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Лидером остается Китай с поставками металлов на 454 миллиона долларов. Германия за год сократила экспорт вдвое — до 76 миллионов долларов, в результате чего опустилась на четвертую строку. Это позволило Чили занять 2-ю строку среди главных экспортеров (170 миллионов), а США — третью (86 миллионов). Пятерку лидеров замыкает Аргентина (54 миллиона), в десятку также входят Перу, Япония, Мексика и Италия.
Из топ-10 по итогам августа ушли Индия и Южная Корея, которые год назад занимали 6-е и 9-е места соответственно по объему поставок металлов в Бразилию.
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