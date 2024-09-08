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Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев - РИА Новости, 08.09.2024
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22:37 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/medvedev-1971487241.html
Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев
Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев - РИА Новости, 08.09.2024
Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев
Жители приграничных российских регионов должны чувствовать государственную поддержку и защиту, заявил в воскресенье зампред Совета безопасности РФ, председатель РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:37
2024-09-08T22:37
ростовская область
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жители приграничных российских регионов должны чувствовать государственную поддержку и защиту, заявил в воскресенье зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев в ходе ВКС по предварительным итогам Единого дня голосования отметил, что Ростовская область, в частности, сталкивается со сложностями в связи с близостью к линии боевого соприкосновения в зоне СВО. "Наша общая задача сделать так, чтобы люди, которые живут на территории Ростовской области, как и в других областях, приграничных, чувствовали, все таки, государственную поддержку и государственную защиту в самом широком смысле этого слова. Надеюсь, что это все будет обеспечено", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240905/putin-1970747907.html
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ростовская область, россия, дмитрий медведев, единая россия
Ростовская область, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев

Медведев: жители приграничных регионов должны чувствовать поддержку государства

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жители приграничных российских регионов должны чувствовать государственную поддержку и защиту, заявил в воскресенье зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев в ходе ВКС по предварительным итогам Единого дня голосования отметил, что Ростовская область, в частности, сталкивается со сложностями в связи с близостью к линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
"Наша общая задача сделать так, чтобы люди, которые живут на территории Ростовской области, как и в других областях, приграничных, чувствовали, все таки, государственную поддержку и государственную защиту в самом широком смысле этого слова. Надеюсь, что это все будет обеспечено", - подчеркнул Медведев.
Путин об обстановке в зоне спецоперации и в приграничных районах - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Ростовская областьРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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