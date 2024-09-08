https://ria.ru/20240908/medvedev-1971487241.html

Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев

Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев - РИА Новости, 08.09.2024

Жители приграничья должны чувствовать поддержку, заявил Медведев

Жители приграничных российских регионов должны чувствовать государственную поддержку и защиту, заявил в воскресенье зампред Совета безопасности РФ, председатель РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:37

2024-09-08T22:37

2024-09-08T22:37

ростовская область

россия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жители приграничных российских регионов должны чувствовать государственную поддержку и защиту, заявил в воскресенье зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев в ходе ВКС по предварительным итогам Единого дня голосования отметил, что Ростовская область, в частности, сталкивается со сложностями в связи с близостью к линии боевого соприкосновения в зоне СВО. "Наша общая задача сделать так, чтобы люди, которые живут на территории Ростовской области, как и в других областях, приграничных, чувствовали, все таки, государственную поддержку и государственную защиту в самом широком смысле этого слова. Надеюсь, что это все будет обеспечено", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240905/putin-1970747907.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, россия, дмитрий медведев, единая россия