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Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам - РИА Новости, 08.09.2024
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21:35 08.09.2024 (обновлено: 22:22 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/medvedev-1971480066.html
Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам
Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам - РИА Новости, 08.09.2024
Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам
Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал удачи кандидатам-участникам СВО, которые лидируют на выборах по итогам... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:35
2024-09-08T22:22
политика
выборы в россии — 2024
дмитрий медведев
единая россия
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал удачи кандидатам-участникам СВО, которые лидируют на выборах по итогам Единого дня голосования в России."Хотел бы поздравить наших товарищей, наших депутатов, которые избирались, будучи участниками до этого специальной военной операции. Мы встречались с целым рядом товарищей, которые этим как раз решили заняться. Надеюсь, что в новой части жизни у вас все получится", - отметил Медведев в ходе видеоконференцсвязи по предварительным итогам ЕДГ-2024."Участники СВО - это уважаемые люди, которые должны внести свой вклад в построение сильного государства, сильной и успешной России", - отметил Медведев в ходе видеоконференцсвязи по предварительным итогам выборов."Надеюсь, что могу вас уже действительно назвать теперь коллегами. Надеюсь, что вы добились того результата, на который рассчитывали, а мы, в свою очередь, очень рассчитываем на то, что в ходе новой страницы, или при открытии, так сказать, новой страницы вашей жизни, вы примените все свои лучшие навыки для помощи и поддержки нашим людям. Что вы все свои лучшие качества, которые вы продемонстрировали в ходе СВО, примените и в обычной гражданской жизни", - сказал Медведев, обращаясь к ветеранам СВО, участвовавшим в выборах в ходе ЕДГ-2024 от партии "Единая Россия".
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политика, выборы в россии — 2024, дмитрий медведев, единая россия, россия
Политика, Выборы в России — 2024, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия
Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам

Медведев: участники СВО должны внести свой вклад в построение сильной России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал удачи кандидатам-участникам СВО, которые лидируют на выборах по итогам Единого дня голосования в России.
"Хотел бы поздравить наших товарищей, наших депутатов, которые избирались, будучи участниками до этого специальной военной операции. Мы встречались с целым рядом товарищей, которые этим как раз решили заняться. Надеюсь, что в новой части жизни у вас все получится", - отметил Медведев в ходе видеоконференцсвязи по предварительным итогам ЕДГ-2024.
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"Участники СВО - это уважаемые люди, которые должны внести свой вклад в построение сильного государства, сильной и успешной России", - отметил Медведев в ходе видеоконференцсвязи по предварительным итогам выборов.
"Надеюсь, что могу вас уже действительно назвать теперь коллегами. Надеюсь, что вы добились того результата, на который рассчитывали, а мы, в свою очередь, очень рассчитываем на то, что в ходе новой страницы, или при открытии, так сказать, новой страницы вашей жизни, вы примените все свои лучшие навыки для помощи и поддержки нашим людям. Что вы все свои лучшие качества, которые вы продемонстрировали в ходе СВО, примените и в обычной гражданской жизни", - сказал Медведев, обращаясь к ветеранам СВО, участвовавшим в выборах в ходе ЕДГ-2024 от партии "Единая Россия".
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