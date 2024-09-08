https://ria.ru/20240908/medvedev-1971480066.html

Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам

Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам - РИА Новости, 08.09.2024

Медведев надеется, что получившие мандаты участники СВО помогут россиянам

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал удачи кандидатам-участникам СВО, которые лидируют на выборах по итогам... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:35

2024-09-08T21:35

2024-09-08T22:22

политика

выборы в россии — 2024

дмитрий медведев

единая россия

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал удачи кандидатам-участникам СВО, которые лидируют на выборах по итогам Единого дня голосования в России."Хотел бы поздравить наших товарищей, наших депутатов, которые избирались, будучи участниками до этого специальной военной операции. Мы встречались с целым рядом товарищей, которые этим как раз решили заняться. Надеюсь, что в новой части жизни у вас все получится", - отметил Медведев в ходе видеоконференцсвязи по предварительным итогам ЕДГ-2024."Участники СВО - это уважаемые люди, которые должны внести свой вклад в построение сильного государства, сильной и успешной России", - отметил Медведев в ходе видеоконференцсвязи по предварительным итогам выборов."Надеюсь, что могу вас уже действительно назвать теперь коллегами. Надеюсь, что вы добились того результата, на который рассчитывали, а мы, в свою очередь, очень рассчитываем на то, что в ходе новой страницы, или при открытии, так сказать, новой страницы вашей жизни, вы примените все свои лучшие навыки для помощи и поддержки нашим людям. Что вы все свои лучшие качества, которые вы продемонстрировали в ходе СВО, примените и в обычной гражданской жизни", - сказал Медведев, обращаясь к ветеранам СВО, участвовавшим в выборах в ходе ЕДГ-2024 от партии "Единая Россия".

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Дарья Буймова

политика, выборы в россии — 2024, дмитрий медведев, единая россия, россия