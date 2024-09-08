Рейтинг@Mail.ru
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/matytsin-1971492052.html
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 66,50% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:43
2024-09-08T23:43
политика
брянская область
олег матыцин
госдума рф
единая россия
лдпр
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156370/97/1563709757_0:21:2928:1668_1920x0_80_0_0_66fa0d948f02cb139ac128b60eb67214.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 66,50% голосов после обработки 52,28% протоколов, следует из данных ЦИК. Матыцин ("Единая Россия") набирает 66,50% голосов. Андрей Архицкий (КРРФ) набирает 12,44% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,62% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156370/97/1563709757_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_1e4e5d393f1e470632f2bd5667866338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, брянская область, олег матыцин, госдума рф, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Брянская область, Олег Матыцин, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Матыцин лидирует на довыборах в ГД в Брянской области, набирая 66,50% голосов

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкОлег Матицын
Олег Матицын - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Олег Матицын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 66,50% голосов после обработки 52,28% протоколов, следует из данных ЦИК.
Матыцин ("Единая Россия") набирает 66,50% голосов. Андрей Архицкий (КРРФ) набирает 12,44% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,62% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаБрянская областьОлег МатыцинГосдума РФЕдиная РоссияЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала