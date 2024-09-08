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Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 66,50% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:43
2024-09-08T23:43
2024-09-08T23:43
политика
брянская область
олег матыцин
госдума рф
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лдпр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 66,50% голосов после обработки 52,28% протоколов, следует из данных ЦИК. Матыцин ("Единая Россия") набирает 66,50% голосов. Андрей Архицкий (КРРФ) набирает 12,44% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,62% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, брянская область, олег матыцин, госдума рф, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Брянская область, Олег Матыцин, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Матыцин лидирует на довыборах в ГД в Брянской области, набирая 66,50% голосов