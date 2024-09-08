https://ria.ru/20240908/matytsin-1971492052.html

Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024

Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 66,50% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:43

2024-09-08T23:43

2024-09-08T23:43

политика

брянская область

олег матыцин

госдума рф

единая россия

лдпр

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 66,50% голосов после обработки 52,28% протоколов, следует из данных ЦИК. Матыцин ("Единая Россия") набирает 66,50% голосов. Андрей Архицкий (КРРФ) набирает 12,44% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,62% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, брянская область, олег матыцин, госдума рф, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024