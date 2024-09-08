https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971473058.html
Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, заявил Володин
Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, заявил Володин - РИА Новости, 08.09.2024
Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александра Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:50
2024-09-08T20:50
2024-09-08T20:50
вячеслав володин
александр масляков
госдума рф
квн
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_555:439:2047:1278_1920x0_80_0_0_5ec11d480e39c826cb6b6d20b5fae5cb.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александра Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни. "Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков. С 1964 года бессменный ведущий и руководитель КВН, он был любим миллионами телезрителей, на его передачах выросли целые поколения. Александра Васильевича отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг", - его слова приводятся на сайте Госдумы.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_0:104:2047:1639_1920x0_80_0_0_817fb13d67db2b5d5a92ff3e3be6b21d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, александр масляков, госдума рф, квн, умер александр масляков
Вячеслав Володин, Александр Масляков, Госдума РФ, КВН, Умер Александр Масляков
Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, заявил Володин
Володин: Маслякова отличали оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех