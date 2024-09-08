https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971473058.html

Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, заявил Володин

Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, заявил Володин - РИА Новости, 08.09.2024

Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александра Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:50

2024-09-08T20:50

2024-09-08T20:50

вячеслав володин

александр масляков

госдума рф

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александра Маслякова отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни. "Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков. С 1964 года бессменный ведущий и руководитель КВН, он был любим миллионами телезрителей, на его передачах выросли целые поколения. Александра Васильевича отличали неизменный оптимизм и любовь к жизни, которыми он заряжал всех вокруг", - его слова приводятся на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вячеслав володин, александр масляков, госдума рф, квн, умер александр масляков