https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971470802.html

Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024

Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

Комики и бывшие игроки КВН Михаил Галустян, Гарик Харламов и Павел Воля поблагодарили Александра Маслякова за то, что он сделал для КВН и для них лично. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:43

2024-09-08T20:43

2024-09-08T20:43

россия

михаил галустян

александр масляков

гарик харламов (игорь)

квн

павел воля

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комики и бывшие игроки КВН Михаил Галустян, Гарик Харламов и Павел Воля поблагодарили Александра Маслякова за то, что он сделал для КВН и для них лично. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье. "Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить. Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир", написал Галустян в своем Telegram-канале. Артист отметил, что большое количество выходцев из КВН сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Галустян пообещал сохранить о Маслякове светлую память, назвав его великим человеком и легендой. "Александр Васильевич, спасибо за юность. Спасибо за путевку в жизнь", - написал в своем профиле в Instagram * телеведущий Павел Воля. Как и Галустян, он выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Об уходе Маслякова на своих страницах в соцсетях написали также бывшие участники КВН Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971451416.html

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466863.html

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Наталья Макарова

россия, михаил галустян, александр масляков, гарик харламов (игорь), квн, павел воля