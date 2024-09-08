https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971470535.html
Первый канал изменил сетку вещания
Первый канал изменил сетку вещания - РИА Новости, 08.09.2024
Первый канал изменил сетку вещания
Первый канал изменил сетку вещания, сегодня в 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова". РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:42
2024-09-08T20:42
2024-09-08T20:56
умер александр масляков
александр масляков
общество
первый канал (телеканал)
квн
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый канал изменил сетку вещания, сегодня в 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова".Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье."Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова", - говорится в Telegram-канале вещателя.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер александр масляков, александр масляков, общество, первый канал (телеканал), квн
Умер Александр Масляков, Александр Масляков, Общество, Первый канал (телеканал), КВН
Первый канал изменил сетку вещания
Первый канал изменил сетку вещания: в эфир выйдет программа "Памяти Маслякова"