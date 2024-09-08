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Первый канал изменил сетку вещания - РИА Новости, 08.09.2024
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20:42 08.09.2024 (обновлено: 20:56 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971470535.html
Первый канал изменил сетку вещания
Первый канал изменил сетку вещания - РИА Новости, 08.09.2024
Первый канал изменил сетку вещания
Первый канал изменил сетку вещания, сегодня в 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова". РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:42
2024-09-08T20:56
умер александр масляков
александр масляков
общество
первый канал (телеканал)
квн
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый канал изменил сетку вещания, сегодня в 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова".Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье."Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова", - говорится в Telegram-канале вещателя.
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Умер Александр Масляков, Александр Масляков, Общество, Первый канал (телеканал), КВН
Первый канал изменил сетку вещания

Первый канал изменил сетку вещания: в эфир выйдет программа "Памяти Маслякова"

© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкВедущий передачи "А ну-ка, девушки!" Александр Масляков
Ведущий передачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Юрченко
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Ведущий передачи "А ну-ка, девушки!" Александр Масляков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый канал изменил сетку вещания, сегодня в 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова".
Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье.
"Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова", - говорится в Telegram-канале вещателя.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
Вчера, 20:20
 
Умер Александр МасляковАлександр МасляковОбществоПервый канал (телеканал)КВН
 
 
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