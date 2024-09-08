https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971470535.html

Первый канал изменил сетку вещания

Первый канал изменил сетку вещания - РИА Новости, 08.09.2024

Первый канал изменил сетку вещания

Первый канал изменил сетку вещания, сегодня в 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова". РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:42

2024-09-08T20:42

2024-09-08T20:56

умер александр масляков

александр масляков

общество

первый канал (телеканал)

квн

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый канал изменил сетку вещания, сегодня в 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова".Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье."Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23.00 в эфир выйдет программа "Памяти Александра Маслякова", - говорится в Telegram-канале вещателя.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

умер александр масляков, александр масляков, общество, первый канал (телеканал), квн