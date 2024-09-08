https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971467136.html

Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым

Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым - РИА Новости, 08.09.2024

Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил РИА Новости, что у него с телеведущим Александром Масляковым до последних дней были доверительные и теплые отношения. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:24

2024-09-08T20:24

2024-09-08T20:42

александр масляков

дмитрий нагиев

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил РИА Новости, что у него с телеведущим Александром Масляковым до последних дней были доверительные и теплые отношения. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Ходили разные слухи о сложности и коварстве Маслякова. Я никогда не испытывал ни того, ни другого. У нас всегда были теплые и доверительные отношения. И до последних дней мы их поддерживали. Я ему крайне признателен", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр масляков, дмитрий нагиев, квн, умер александр масляков