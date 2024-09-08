https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971467136.html
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым - РИА Новости, 08.09.2024
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил РИА Новости, что у него с телеведущим Александром Масляковым до последних дней были доверительные и теплые отношения. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:24
2024-09-08T20:24
2024-09-08T20:42
александр масляков
дмитрий нагиев
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил РИА Новости, что у него с телеведущим Александром Масляковым до последних дней были доверительные и теплые отношения. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Ходили разные слухи о сложности и коварстве Маслякова. Я никогда не испытывал ни того, ни другого. У нас всегда были теплые и доверительные отношения. И до последних дней мы их поддерживали. Я ему крайне признателен", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр масляков, дмитрий нагиев, квн, умер александр масляков
Александр Масляков, Дмитрий Нагиев, КВН, Умер Александр Масляков
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым
Нагиев заявил, что у него с Масляковым были теплые и доверительные отношения