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Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым - РИА Новости, 08.09.2024
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20:24 08.09.2024 (обновлено: 20:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971467136.html
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым - РИА Новости, 08.09.2024
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил РИА Новости, что у него с телеведущим Александром Масляковым до последних дней были доверительные и теплые отношения. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:24
2024-09-08T20:42
александр масляков
дмитрий нагиев
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил РИА Новости, что у него с телеведущим Александром Масляковым до последних дней были доверительные и теплые отношения. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Ходили разные слухи о сложности и коварстве Маслякова. Я никогда не испытывал ни того, ни другого. У нас всегда были теплые и доверительные отношения. И до последних дней мы их поддерживали. Я ему крайне признателен", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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Александр Масляков, Дмитрий Нагиев, КВН, Умер Александр Масляков
Нагиев рассказал о доверительных отношениях с Масляковым

Нагиев заявил, что у него с Масляковым были теплые и доверительные отношения

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил РИА Новости, что у него с телеведущим Александром Масляковым до последних дней были доверительные и теплые отношения.
Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье.
«
"Ходили разные слухи о сложности и коварстве Маслякова. Я никогда не испытывал ни того, ни другого. У нас всегда были теплые и доверительные отношения. И до последних дней мы их поддерживали. Я ему крайне признателен", - сказал собеседник агентства.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Александр Масляков
Вчера, 20:20
 
Александр МасляковДмитрий НагиевКВНУмер Александр Масляков
 
 
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