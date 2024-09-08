https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971465287.html
Депутат Тарбаев рассказал, что Масляков оказал на него большое влияние
Депутат Тарбаев рассказал, что Масляков оказал на него большое влияние - РИА Новости, 08.09.2024
Депутат Тарбаев рассказал, что Масляков оказал на него большое влияние
Депутат Госдумы и бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев рассказал, что Александр Масляков оказал на него большое влияние, отметив, что КВН - это наука и целая... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:18
2024-09-08T20:18
2024-09-08T20:42
александр масляков
сангаджи тарбаев
квн
госдума рф
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев рассказал, что Александр Масляков оказал на него большое влияние, отметив, что КВН - это наука и целая жизнь. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни. "Ушел из жизни Александр Масляков - человек, оказавший на меня огромное влияние и благодаря которому я являюсь тем, кем я есть. Многие склонны недооценивать КВН, считая его лишь телевизионной передачей. Но для всех, кто прошёл через КВН, это школа, это наука, это целая жизнь", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что КВН - это образ мышления и мировоззрение, за что "каждый из нас по-настоящему благодарен Александру Васильевичу".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр масляков, сангаджи тарбаев, квн, госдума рф, умер александр масляков
Александр Масляков, Сангаджи Тарбаев, КВН, Госдума РФ, Умер Александр Масляков
Депутат Тарбаев рассказал, что Масляков оказал на него большое влияние
Депутат Тарбаев: Масляков оказал на меня большое влияние, КВН — это целая жизнь