https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971465287.html

Депутат Тарбаев рассказал, что Масляков оказал на него большое влияние

Депутат Тарбаев рассказал, что Масляков оказал на него большое влияние - РИА Новости, 08.09.2024

Депутат Тарбаев рассказал, что Масляков оказал на него большое влияние

Депутат Госдумы и бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев рассказал, что Александр Масляков оказал на него большое влияние, отметив, что КВН - это наука и целая... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:18

2024-09-08T20:18

2024-09-08T20:42

александр масляков

сангаджи тарбаев

квн

госдума рф

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев рассказал, что Александр Масляков оказал на него большое влияние, отметив, что КВН - это наука и целая жизнь. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни. "Ушел из жизни Александр Масляков - человек, оказавший на меня огромное влияние и благодаря которому я являюсь тем, кем я есть. Многие склонны недооценивать КВН, считая его лишь телевизионной передачей. Но для всех, кто прошёл через КВН, это школа, это наука, это целая жизнь", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что КВН - это образ мышления и мировоззрение, за что "каждый из нас по-настоящему благодарен Александру Васильевичу".

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр масляков, сангаджи тарбаев, квн, госдума рф, умер александр масляков