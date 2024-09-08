https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971461051.html
Светлаков выразил соболезнования в связи с гибелью Маслякова
Светлаков выразил соболезнования в связи с гибелью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
Светлаков выразил соболезнования в связи с гибелью Маслякова
Актер и юморист Сергей Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова, назвав его "планетой", вокруг которой вращались... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:56
2024-09-08T19:56
2024-09-08T20:41
сергей светлаков
александр масляков
квн
культура
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971453681_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0fe653472c01b908f95fed8b823d69aa.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер и юморист Сергей Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова, назвав его "планетой", вокруг которой вращались участники КВН. "Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память", - написал он в своём Telegram-канале. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей светлаков, александр масляков, квн, культура, умер александр масляков
Сергей Светлаков, Александр Масляков, КВН, Культура, Умер Александр Масляков
Светлаков выразил соболезнования в связи с гибелью Маслякова
Светлаков назвал Маслякова "планетой", вокруг которой вращались участники КВН
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер и юморист Сергей Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова, назвав его "планетой", вокруг которой вращались участники КВН.
"Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память", - написал он в своём Telegram-канале.
Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни.