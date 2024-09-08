https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971461051.html

Светлаков выразил соболезнования в связи с гибелью Маслякова

Светлаков выразил соболезнования в связи с гибелью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024

Светлаков выразил соболезнования в связи с гибелью Маслякова

Актер и юморист Сергей Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова, назвав его "планетой", вокруг которой вращались... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:56

2024-09-08T19:56

2024-09-08T20:41

сергей светлаков

александр масляков

квн

культура

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер и юморист Сергей Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова, назвав его "планетой", вокруг которой вращались участники КВН. "Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память", - написал он в своём Telegram-канале. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей светлаков, александр масляков, квн, культура, умер александр масляков